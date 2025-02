GENERANDO AUDIO...

“Qué huevos Sofía” la protagonizan Giovanna Romo y Sergio Mayer. Foto: Cinepolis.

Este jueves 27 de febrero, se estrena “Qué huevos Sofía”, del cineasta Carlos Santos, película que habla sobre distintas realidades laborales, el empoderamiento y el tema del amor propio.

El elenco lo encabezan Giovanna Romo, Sergio Mayer, Ricardo Peralta, Liliana Arriaga y Yanet García. Esta comedia pretende ser más que una simple historia para hacer reír: también busca dejar una reflexión en el público.

Giovanna Romo es la protagonista de “Qué huevos Sofía”

En esta cinta, Giovanna Romo interpreta a Sofía, un personaje muy distinto a los que había interpretado anteriormente.

“Carlos me llevó a tocar lugares actorales y emocionales porque yo quería darle la más verdad posible a mi personaje. Me sacó totalmente de mi zona de confort y me hizo tener una gran responsabilidad como actriz”, comentó Giovanna en entrevista para UnoTV.

Para Giovanna, Sofía es una mujer fuerte, con voz para muchas personas que buscan emprender y salir adelante, lo que le dejó una experiencia enriquecedora.

Liliana Arriaga deja a “La chupitos” de lado

Liliana Arriaga también se enfrentó a un reto actoral diferente. Reconocida por su famoso personaje de comedia “La chupitos”, en esta película muestra una faceta poco vista de su talento.

“Carlos me sacó de mi zona de confort y me puso retos que me hacían dudar si podría lograrlo. Agradezco esta oportunidad porque me permitió explorar otras posibilidades como actriz”, expresó.

“Qué huevos Sofía” es la primera película que escribió Carlos Santos

El director Carlos Santos reveló que esta historia, aunque estuvo guardada durante años, siempre fue especial para él.

“Lo que me llamaba la atención era contar una historia de un individuo contra el sistema, porque cada vez es más difícil tener una buena calidad de vida y balance entre lo personal y lo laboral. Sofía se convirtió en el mejor vehículo para contar esta historia, arropada por personajes que le dan vida y comedia al arco dramático”, explicó.

Además, destacó la importancia del elenco, afirmando que cada uno aportó un sello muy particular y auténtico a la película.

Para Yanet García, esta película tiene un valor especial porque aborda temas profundos sin dejar de ser entretenida. “Es una película donde te vas a divertir, vas a llorar, saldrás motivado, inspirado y empoderado para ir tras tus sueños”, señaló la actriz.