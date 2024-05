“Que la fuerza te acompañe” y otras 29 frases icónicas de “Star Wars” para celebrar este 4 de mayo

Darth Vader es uno de los personajes icónico de Star Wars. Foto: Shutterstock

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha para conmemorar el tremendo impacto de una de las sagas de fantasía y ciencia ficción más importantes en la cultura popular. Por este motivo, te compartimos 30 de las frases más icónicas de la saga aquí, en UnoTV.

30 mejores frases de Star Wars

“Que la Fuerza esté contigo”. – Jan Dodonna

“Soy un Jedi, como mi padre antes que yo”. – Luke Skywalker

“Subestimas el poder del Lado Oscuro”. – Darth Vader

“Nunca me digas probabilidades”. – Han Solo

“Hazlo o no lo hagas, no lo intentes”. – Yoda

“Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza”. – Princesa Leia

“Yo soy tu padre”. – Darth Vader

“El Camino así es”. – Din Djarin

“El lado oscuro de la fuerza es el camino a habilidades que varios consideran nada natural”. – Darth Sidious

“¡Eras el elegido, Anakin!”. – Obi-Wan Kenobi

“La habilidad de hablar no te hace inteligente”. – Qui-Gon Jinn

“Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo”. – Chirrut Îmwe

“Su falta de fe resulta molesta”. – Darth Vader

“Sin duda, maravillosa la mente de un niño es”. – Yoda

“¡Es una trampa!”. – Almirante Ackbar

“Chewie … estamos en casa”. – Han Solo

“Esa no es ninguna Luna”. – Obi-Wan Kenobi

“Tengo un mal presentimiento sobre esto”. – Han Solo

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso”. – Padmé Amidala

“El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro”. – Yoda

“Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario”. – Kylo Ren

“Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo”. – Darth Vader

“Estos no son los droides que estás buscando”. – Obi-Wan Kenobi

“Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías”. – Han Solo

“Siempre hay un pez más grande”. – Qui-Gon Jinn

“Así es como se gana una guerra. No luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas”. – Rose Tico

“Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”. – Obi-Wan Kenobi

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…” – Créditos de Inicio

“¡Oh, cielos!” – C-3PO

“¡Wooooooooooo!” – R2D2

¿De qué trata Star Wars y cuál es el orden correcto para ver las películas?

La épica saga narra la historia de una galaxia “muy, muy lejana” en la que una vez existió una noble República protegida por valientes y sabios guerreros místicos pertenecientes a la Orden Jedi.

La primera entrega de la saga se estrenó en cines en 1997 y fue titulada “Episodio IV – Una Nueva Esperanza”. En esta cinta se nos revela que la República cayó y en su lugar se alzó el Imperio, comandado por la siniestra contraparte de los Jedi, los Sith.

Ambas facciones son capaces de usar “la Fuerza”, un campo de energía mítico al que se le atribuye el origen de la vida misma y que es capaz de otorgar poderes “mágicos” a sus usuarios.

A lo largo de varias generaciones, las películas se centran en los integrantes la familia Skywalker, a la que pertenecen los respectivos protagonistas de cada trilogía: Luke, Anakin y Rey.

Existen dos formas “correctas” de ver las cintas principales de la saga de Star Wars. La primera es en el orden cronológico de los sucesos, que van en orden numérico desde el Episodio I – “La Amenaza Fantasma” hasta el Episodio IX – “El Ascenso de Skywalker”.

La segunda consiste ver las cintas en el orden de su lanzamiento en la pantalla grande, tal como lo vivieron los primeros fanáticos. De este modo, la trilogía original, que consiste en los Episodios IV, V y VI sería el punto de inicio, seguida por la trilogía de precuelas, los Episodios I, II y III; y para finalizar, la trilogía de secuelas, los Episodios VII, VIII y IX.

¿Cuál es la frase más famosa de Star Wars?

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.”

Esta es la frase que lo inició todo. Desde su debut en la pantalla grande, estas palabras, acompañadas del icónico tema principal compuesto por John Williams, han servido para llevar a generaciones de fanáticos al fantástico mundo de Star Wars. La frase no sólo aparece en las películas, sino que ha servido de preludio en libros, cómics y hasta videojuegos.

¿Cuál es la frase de los Jedi?

“Que la Fuerza esté contigo.”

Este solemne saludo, originalmente dicho por el general rebelde Jan Dodona, se complementa con la versión que le dice Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker: “La Fuerza estará contigo, siempre.” En la trilogía de precuelas se confirma oficialmente que la frase era comúnmente usada por miembros de la Orden Jedi en los tiempos de la República.

¿Cuál es la frase de Yoda?

“Hazlo, o no lo hagas. No lo intentes.”

Yoda es reconocido como uno de los maestros más sabios de la Orden Jedi, y esta frase deja en claro por qué. Durante su entrenamiento en Dagobah, justo cuando Luke Skywalker quiere darse por vencido, Yoda le daría esta lección para demostrarle el verdadero poder de la Fuerza.

¿Cuál es la frase de Darth Vader?

“No Luke, yo soy tu padre.”

Con estas palabras, el villano sorprendió a las audiencias en las salas de cine en 1980 en uno de los plot twists más icónicos en la historia del cine.

Previo a este momento, lo único que sabíamos de la familia de Luke Skywalker era que su padre había sido un Caballero Jedi y que había sido asesinado durante la destrucción de la República.

Esta revelación cambiaría completamente la vida de Luke, y lo llevaría a tomar la decisión más importante de su camino del héroe en el Episodio VI.

May 4th, ¿por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

El 4 de mayo fue elegido como el Día de Star Wars debido al juego de palabras que resulta de la frase en inglés “May the 4th be with you”, que hace referencia a la frase “May the Force be with you”.

Aunque no fue una fecha instaurada oficialmente por George Lucas ni por su productora Lucasfilms, el 4 de mayo se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en la cultura popular.

Existe una versión que argumenta que el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo porque esa fue la fecha original del estreno de la primera cinta, sin embargo, esto es falso; el Episodio IV se estrenó el 25 de mayo de 1977.