¿Qué le pasó a Yolanda Andrade y qué se sabe de su estado de salud?

Yolanda Andrade tiene preocupados a sus seguidores, pues, a varios días de que compartiera un video desde el hospital, la conductora aún mantiene una incógnita sobre su estado de salud, situación a la que se sumaron amigos de la famosa haciendo oraciones por ella. Pero ¿qué le paso a Joe? Unotv.com te dice lo que se sabe hasta el momento.

Luego de las especulaciones sobre su salud, Yolanda Andrade habló de su salud ante algunos medios, el 5 de mayo y, entre lágrimas, descartó tener un tumor y dijo estar “muy cansada”.

En medio de los difíciles momentos que ha pasado, la presentadora compartió un video de la visita que hizo con su mamá a la Basílica de Guadalupe y en las imágenes se puede apreciar que lleva el parche en el ojo que usa desde hace tiempo.

En medio de la atención que se ha centrado en su salud, Yolanda Andrade compartió un video en el que aparece con un parche en el ojo, que usa porque la luz le molesta.

Una de las grandes amigas de Yolanda Andrade es Salma Hayek y la actriz le dedicó un mensaje en el que con cariño la llamó pirata:

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yolanda Andrade compartió una fotografía en la que se podía leer un mensaje, presuntamente escrito por la conductora, en donde destaca que no ha pasado días con buena salud.

A la publicación que alarmó a los seguidores de la famosa, que, afirmó, siguió por amor a Verónica Castro hasta París, Francia, se sumó la petición de Ramnses para orar por Andrade.

Hace unos días, Marilé Andrade, hermana de Yolanda, explicó en entrevista con el programa “De primera mano” la razón por la que la conductora quien, dejó entrever una relación con Thalía, informó que un sangrado intenso fue lo que llevó a la presentadora de televisión a ingresar, de urgencia, al hospital.

Sin embargo, destacó que no quería dar todos los detalles respecto a la salud de su hermana, quien, aparentemente, se encontraba recuperándose en su casa tras unos días en el hospital.

Desde que se dio a conocer que la salud de Yolanda Andrade mostraba deterioro, varios han sido los famosos que expresan sus mejores deseos y una pronta recuperación a la conductora envuelta en polémica por revelar una supuesta relación con Verónica Castro.

María León, Luz Elena González, Danna García, Álvaro Cueva, Celina del Villar, Sheyla, Gerardo Bazzua, Montserrat Oliver, Isabel Lascuraín, son parte de los famosos que han deseado una pronta recuperación a Yolanda Andrade.

“Que sigas mejorando”, “Te quiero con el alma”, “Un batallón de Bendiciones y Cariño. Una velita por tu pronta recuperación Joe linda”, “Estoy contigo en las buenas y en las malas”, “Ánimo mamacita chula, te quiero mucho, espero verte pronto”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los amigos de Yolanda Andrade.

Monserrat Oliver puso fin a los rumores sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, asegurando que padece aneurisma, una enfermedad que produce una dilatación anormal de las paredes de una arteria o vena.

Sin embargo, aclaró que la conductora, quien llamó mentirosa a Paty Chapoy, no abandonará “Montse & Joe”, el programa que conducen juntas desde hace 22 años.

“Joe sigue haciéndose estudios en el hospital, ya está mejor, pero no la han dejado salir y por eso no está con nosotros. No es que haya dejado el programa, no es que no la queramos, pero necesitamos que Joe se recupere para que esté con nosotros, porque como Joe no hay nadie”

Montserrat Oliver, conductora