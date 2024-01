“Me golpearon y humillaron”: León Larregui, vocalista de Zoé, denuncia agresión en París

El reconocido cantante León Larregui, vocalista de la banda Zoé, sorprendió a sus seguidores, al compartir una serie de mensajes extraños en sus redes sociales. A través de su cuenta @LeonBenLarregui en la plataforma “X”, abrió un hilo con varios errores ortográficos, en los cuales describía que lo habían golpeado durante su viaje a la capital francesa.

Después de unas horas, Larregui eliminó el hilo de publicaciones, lo que dejó a sus seguidores desconcertados. Actualmente, sólo quedan capturas de pantalla de los mensajes compartidos por algunos de sus seguidores.

León Larregui publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, sugiriendo que fue víctima de una agresión en las calles de París, Francia. En los textos, el músico no proporcionó detalles específicos sobre el incidente, limitándose a expresar que vivió una agresión y un ataque de discriminación.

“Ósea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”.

León Larregui