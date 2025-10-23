¿Qué le regalaron a Alfredo Olivas y por qué interrumpió su show en Pachuca?

GENERANDO AUDIO...

La interrupción de show de Alfredo Olivas causó confusión. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Durante su presentación en un Palenque de Pachuca, Hidalgo, el cantante Alfredo Olivas detuvo momentáneamente su show al recibir un regalo entregado por un hombre que se acercó al escenario. El incidente generó confusión entre los asistentes, quienes especularon sobre una posible amenaza que provocara su retiro del escenario.

El regalo que pausó el concierto

Según información de medios locales, el hombre que entregó el presente formaba parte de la banda de Juan Pedro Cruz y llevaba consigo una prenda original que perteneció a Juan Gabriel, conocido como el “Divo de Juárez”. Olivas decidió resguardar el obsequio inmediatamente. Durante ese momento, el show coincidió con interferencias en el audio y las luces, lo que llevó a que el público pensara que existía algún riesgo, aunque posteriormente se confirmó que no hubo amenaza alguna.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Reacciones del público y aclaración del incidente

En un video que circula en redes sociales, como en la cuenta de X, identificada como Qué Poca Madre, se ve al cantante, de 32 años, cuando intercambia algunas palabras con un hombre y cómo posteriormente se retira del escenario entre algunas fallas técnicas. Pero posteriormente retomó el control de la situación y aunque no explicó que la interrupción fue exclusivamente por la entrega del regalo, tras darse a conocer, los asistentes entendieron el hecho.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento