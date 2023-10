¿Qué pasó con Wendy Guevara después de “La casa de los famosos?

Wendy estrenará su reality show. Foto: Instagram/Soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara ganó el 13 de agosto la primera emisión de “La casa de los famosos” en México, la vida de la influencer ha dado un giro por completo pues las ofertas de trabajo no terminan: presentaciones en teatros del pueblo, palenques, shows en los que canta, y además un reality show que se estrenará el 5 de octubre.

Guevara reveló a Unotv.com, que a pesar de todas estas nuevas ofertas de trabajo, ella seguirá haciendo contenido en redes pues es lo que más conoce, le gusta y disfruta.

“El sueño que más tengo ahorita es el de trabajar un chingo, como lo he hecho desde el 2017 a través de redes o de los shows que estoy dando. Quiero trabajar mucho para después disfrutar de las mieles”. Wendy Guevara.

La conductora del canal de TikTok “Perdidas” reveló que no le interesa hacer películas, lo que quiere es seguir trabajando y ganar “buen dinero”.

La influencer también recibió la propuesta de Juan Osorio para participar en su próxima telenovela, al lado de Nicola, sin embargo, a pesar de que Guevara tenía mucha ilusión de hacerla, Televisa no le dio permiso, pues tiene otros planes par ella, que aún no quiso revelar.

Wendy tendrá su reality show

“Wendy: Perdida pero famosa” es el reality show de la ganadora de “La casa de los famosos”, que estará disponible a partir del 5 de octubre y que mostrará el día a día de la influencer, así como el impacto que ha tenido en su vida su participación en el programa de televisión.

El reality show llegará a la plataforma de ViX, donde Guevara compartirá sus inicios en las redes sociales y su relación con su círculo más cercano, incluidos su familia, sus amigos de antaño y el equipo que se ganó la simpatía de la audiencia, el “team infierno”.

“Mucha gente se molesta y nos dice corrientitas, pero la verdad a mí me gusta ser más orgánica, para qué fingir”. Wendy Guevara

Aquí te presentamos el tráiler de este programa, que cuenta con 13 episodios:

“Dentro de este reality se va a ver más mi intimidad, mi familia, lo que yo hago, de dónde yo soy, que es el Barrio del Coesillo, que es muy uno barrio muy popular de Guanajuato y fueron a visitar a la gente qu eme conocer desde hace años”, compartió Wendy.

Sigue siendo un fenómeno

Con más de 18 millones de votos a su favor, la influencer mexicana se convirtió en la primera ganadora del reality “La casa de los famosos”, realizado en México, provocando una serie de reacciones en las redes sociales que, en su mayoría, fue aprobando el resultado, ya que ella fue la favorita del público durante todas las semanas.

“Salimos y fue una explosión muy padre, pero también apenas le agarraba el ritmo a la vida. Ya asimilé el éxito, si antes me pedían fotos para redes sociales en un aeropuerto o donde sea, ahora es el triple o más”.

Wendy aseguró que desea mantenerse en un perfil “tranquilo y como antes” pues no quiere que “se le suba la mierda” a la cabeza: “siempre dicen a mí no se me subió . El que te diga eso es mentira, a todos se les ha subido, hasta el más humilde, a la única que yo creo que no se le subió fue a Carmelita Salinas”.

Guevara también ha montado un espectáculo “Resulta y resalta show” en el que interactúa con le público y canta algunas canciones. Dura aproximadamente una hora con 10 minutos.