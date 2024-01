¿No que muy amigos? Todo sobre la polémica entre Sergio Mayer y Wendy Guevara

Sergio Mayer y Wendy Guevara están en polémica. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer y Wendy Guevara están en el ojo del huracán luego de que la ganadora de “La casa de los famosos México” asegurara que, tras su salida del reality, el actor quiso manejar su carrera, situación que los habría llevado a romper la presunta amistad que habían logrado en el proyecto. Y Unotv.com te da todos los detalles.

¿Por qué hay polémica entre Sergio Mayer y Wendy Guevara?

Todo comenzó hace unos días, cuando Wendy Guevara afirmó, en entrevista con Adela Micha, que Sergio Mayer se había tomado atribuciones de representante que, según dijo, no le había otorgado.

“No firmé nada… Él subió con ejecutivos y dijo que yo le había pedido que él me ayudara a ciertas cosas, como las campañas de marcas y esas cosas, yo no sabía”.

Como parte de su versión, Wendy, amiga de Paola Suárez, quien fue golpeada por su novio, recordó que Sergio Mayer fue muy rudo cuando le llamó en alguna ocasión, afirmando que era como si se tratara de otra persona.

“Yo nunca lo había visto así. Ese día se me desabrochó un botón (de la blusa), se me rompió, entro a su oficina y le digo ‘ya vine, Sergio. Qué pasó’ entonces me dice ‘No manches, ve como vienes, para la otra, fíjate cómo vienes’. O sea, yo lo vi como otra persona”.

Guevara aseguró que Mayer le avisó que todos los contratos serían con él y no con Joel, el representante de Wendy.

“Me dijo ‘de una vez te digo: dile a tu mánager que no tiene nada que ver él. Todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí. Es lo único que te voy a decir’… Desde ahí me sentí un poco incómoda y después pedí que me quitaran a Sergio”.

Luego del revuelo que causaron las revelaciones de Wendy Guevara, Sergio Mayer se defendió y en un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos, “Sale el Sol”, aseguró que todos lo tiene firmado por ella y por Joel, el representante.

“Voy a exhibir los documentos porque están firmados por ella y por Joel. Todavía hace tres días entregué casi 600 mil pesos a su mánager de cosas que yo he traído a la mesa. Tres campañas, cerca de 4 millones de pesos”.

De acuerdo con el exintegrante de “Garibaldi”, de las campañas él obtuvo un porcentaje porque “no trabaja gratis” y recordó que es empresario.

“Le pedí a Joel, su mánager, que me representara. Así de absurdo están las declaraciones… Le he pagado absolutamente todo —¿Tú ganaste algo de eso?— Por su puesto que gané, ¿tú trabajas gratis? Ah bueno, pues obviamente que gané, qué parte no entienden que soy empresario. Todo mundo gana”.

Y descartó que entre Wendy y él no existe una amistad; afirmó que le tiene cariño como al resto de sus compañeros.

En medio de la polémica que alcanza a Sergio Mayer y a Wendy Guevara, algunos famosos han mostrado su apoyo a la ganadora de “La casa de los famosos México”, como Nicola Porcella, quien, además, aseguró que Mayer lo dejó de seguir en redes sociales.