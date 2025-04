Amenazas, empujones y golpes: lo que se sabe de la agresión de Pablo Montero

GENERANDO AUDIO...

Voces sobre la agresión de Pablo Montero a compañero . Foto: Cuartoscuro

Pablo Montero se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras haber protagonizado un altercado con uno de sus compañeros de la obra de teatro “Perfume de Gardenias”. Tras la agresión, varias voces han resonado, como la del productor, la del propio Pablo Montero y la de Enrique Madrid, víctima del cantante. Y Unotv.com te da todos los detalles del caso.

¿Qué se sabe de la agresión de Pablo Montero a Enrique Madrid?

De acuerdo con Enrique Madrid, Pablo Montero lo golpeó luego de que él asegurara que lo había empujado. La situación comenzó con amenazas, según relató el hombre al programa “De primera mano”, para, finalmente, terminar con la agresión.

“Se tropieza y hace la faramalla de que lo empujo. Se regresa hacia mí y me empieza a amenazar y decir que no lo volviera a empujar en mi vida y es cuando me da el primer golpe en la mandíbula. Me vuelve a amenazar”.

En la entrevista, Madrid aseguró que en el camerino de Pablo Montero volvió a recibir amenazas y no la disculpa que le habían prometido por parte del cantante.

“El contador me habló y me pidió que aceptara una disculpa de él y no recibí ninguna disculpa, sino otra amenaza diciéndome que a la próxima vez que lo volviera a tocar no la contaría”.

En medio de la polémica, Omar Suárez, el productor de la obra, aseguró, también en entrevista con “De primera mano”, que la situación escaló debido a que Enrique Madrid ya había venido molestando a Montero. Sin embargo, minimizó la agresión de Pablo Montero, afirmando que sólo se había tratado de una “semicachetada”.

“Lo que sucedió fue un altercado… este joven (Enrique Madrid) en ocasiones pasadas había tenido problemas con Pablo porque lo había manipulado, o sea, lo había tocado con sus manos, lo había empujado para moverlo… No lo agarraron en su mejor momento a Pablo, sí se volteó y le dijo ‘no me toques’ y le dio una semicachetada”.