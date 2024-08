Confiesa presunta agresión sexual: ¿qué se sabe de la detención de Alfonso Obregón, actor de doblaje y voz de Shrek?

Tras la detención de Alfonso Obregón, famoso actor de doblaje mexicano, se viralizó un video donde el actor que presta la voz de Shrek confiesa cómo ocurrió la supuesta agresión sexual de la que se le acusa y por la cual se encuentra privado de su libertad. Si quieres conocer cómo ocurrieron los hechos, quédate a leer esta nota; te contamos todo lo que sabemos sobre el arresto.

El año pasado, la cinta “Pollitos en fuga: el origen de los Nuggets” vio la luz en las pantallas domésticas. La segunda parte de esta saga fue querida y aclamada por el público. Esto debido a que traía de vuelta a varios de los actores de doblaje de la primera parte. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Alfonso Obregón, voz de la rata “Fetcher”, no volvió para dar vida al personaje. Debido a esta ausencia, un influencer decidió preguntarle al actor por qué decidió no participar en la cinta.

A través de redes sociales, en las últimas horas, ha circulado una entrevista en la que el actor que interpreta a La Princesa Grumosa aclara que, aunque volvió para repetir su papel, sus escenas fueron eliminadas justamente por el caso de acoso por el cual ahora se encuentra detenido:

Durante la entrevista, Alfonso Obregón destacó que esta misma frase le fue dicha a él en sus tiempos de estudiante. Quien se la dijo era su maestra de canto. Asimismo, mencionó que, pese a que esa fue la única agresión, la familia de la presunta víctima exageró las acciones cometidas:

“Después, su papá, que es abogado, dijo que yo le pellizqué los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña yo le metí la mano en la ingle… una bola de mentiras… Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía, que me tenía localizado, que me había acompañado varias veces al aeropuerto”.

Finalmente, dijo que, aunque no le molestó que quitaran su trabajo, sí le desagrada que con mentiras arruinen su vida y sus proyectos:

“No me molesta que quiten mi trabajo de Pollitos en fuga, no me afecta. Creo que lo que me saca de onda es que permitamos que un grupito de personas con un pequeño poder crucifiquen a la gente, la metan en una hoguera y la quemen, sobre todo cuando son mentiras… ese tipo de personas que arruinan vidas no deberían existir”.

Alfonso Obregón, actor de doblaje.