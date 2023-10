James Bond: ¿qué significa el número “007”?

Foto:AFP

El 5 de octubre de 1962 se estrenó la primera película del Agente 007, fecha por la cual actualmente se celebra el Día Mundial de James Bond. Así que para conmemorar este día te decimos cual es el significado de emblemático número 007

¿De dónde viene el 007 de James Bond?

Ian Fleming fue el novelista que creó a James Bond en 1953, describiéndolo como un agente encubierto, por lo que el Servicio Secreto de Inteligencia Británico le otorgó el número “00”.

De acuerdo con la historia, Bond realizó una misión en la que tuvo que matar a un japonés y es por eso que la institución le otorga el “00” con el objetivo de que el agente pueda matar discretamente a todos esos enemigos durante sus misiones.

Existen 16 agentes en la saga que poseen el “00” y James Bond se convirtió en el séptimo en obtener la licencia, es por eso que su número es el “007”.

Actores que han interpretado a James Bond a lo largo de la historia

Los oficiales

Sean Connery. Considerado el primer James Bond de la historia, Sean Connery se convirtió en el gran candidato para personificar al agente secreto de 1962 a 1983.

Participó en los filmes “Doctor No”, luego rodó “From Russia with love” , “Goldfinger”, “Thunderball” “You only live twice”, Diamonds are Forever” y “Never Say Never Again”.

George Lazenby. Fue el primer James Bond que no fue británico y el más joven, ya que lo interpretó a sus 29 años, aunque solamente hizo la película “On her majesty’s secret service” en 1969.

Roger Moore. Este actor fue el que tuvo más presencia en el cine, debido a que hizo siete películas oficiales de James Bond y lo interpretó hasta que tuvo cerca de 60 años.

Los filmes en los que estuvo fueron: “The man with the golden gun” , “The spy who loved me”, “Moonraker” ,“For your eyes only ” , “Octopussy” , y “A view to a kill”. Este actor fue el agente de 1973 a 1985.

Timothy Dalton. Su primera película como Bond fue “The living daylights” en 1987 y tuvo un gran éxito en taquilla, sin embargo, solo pudo hacer otra película más llamada “License to kill” para después abandonar el papel.

Pierce Brosnan. Fue elegido en 1995 para interpretar al agente en la película “Goldeneye” que le hizo ganar una de las mejores críticas.

Después interpretó a Bond en “Tomorrow never dies” ,“The world is not enough” y “Die another day”.

Daniel Craig. Es el primer Bond completamente rubio de la historia y su primera película llamada “Casino Royal” fue estrenada en 2006,

Las siguientes cintas en las que participó fueron: “Quantum of Solace”, “Skyfall”, “Spectre” y en “Time To Die”, la última vez que el actor interprete este papel.

Los “007” que no son oficiales

Existen otros actores que le dieron vida al agente 007, pero que no fueron parte de Eon Productions, la compañía productora de cine, conocida por producir la franquicia oficial de James Bond.

Ellos son:

Barry Nelson

David Niven

Por lo cual, James Bond (franquicia oficial de EON Productions ) ha sido interpretado por seis actores en 25 películas oficiales. Pero en total, son ocho los actores que han encarnado a Bond en 28 películas.