“Quebranto”, la nueva serie de drama y suspenso de Tini Stoessel y Jorge López

GENERANDO AUDIO...

“Quebranto” se estrena el 15 de agosto. Foto: Disney+

“Quebranto” llega a México el próximo 15 de agosto, una serie dramática y de misterio, que marca el regreso de Tini Stoessel a la ficción, en un papel muy distinto al que la hizo famosa en “Violetta”.

En esta historia, la actriz y cantante argentina interpreta a Miranda, una joven que viaja a México en busca de la verdad sobre su pasado, solo para descubrir que se adentrará en una peligrosa red criminal.

Junto a Stoessel, participan el chileno Jorge López (“Élite”) y el mexicano Martín Barba (“La Reina Soy Yo”), quienes coinciden en que este proyecto significó un reto actoral y emocional.

“Lo que me atrajo de la serie es que todos los personajes tienen una zona gris, no hay buenos ni malos absolutos. Mi personaje, Javier, es alguien que creció en un entorno criminal, pero que encuentra en Miranda un motivo para replantearse quién quiere ser”, reveló Jorge López.

Para Martín Barba, quien interpreta a Leo, un ex miembro de las fuerzas especiales mexicanas, la serie no solo es acción: “Leo es protector, pero también un hombre roto. Lo interesante fue explorar esas fisuras, porque no es un héroe típico. Es un personaje que se mueve por la lealtad y el dolor, y eso lo hace muy humano”.

La serie de Disney se filmó en Argentina y México, tiene muchos momentos de tensión, pero también con silencios que hablan de identidad, familia y decisiones que cambian la vida para siempre, dijo el director Bernardo de la Rosa.

¿De qué trata “Quebranto”?

La serie “Quebranto” cuenta la historia de Miranda (Stoessel), una joven adoptada por una familia argentina que, debido a la ansiedad que le provoca no conocer sus orígenes, viaja a México para investigar su pasado. Allí descubre secretos dolorosos y se infiltra en el núcleo de una organización criminal con la ayuda de Javier Lara (López) y la protección de Leo (Barba).

Pronto deberá elegir entre el perdón y el castigo, entre la luz y la oscuridad, y entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

La serie está compuesta por seis episodios de 45 minutos y cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega, Rafael Ferro y Otto Sirgo, además de un elenco que incluye a Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti, Jyasú Torruco, Karla Garrido, Rebeca Manríquez, Areli González, Daniela Vargas y Albi De Abreu.