Dan Rivera muere a los 54 años. Foto: Getty Images

Dan Rivera, veterano del Ejército de Estados Unidos e investigador principal de fenómenos paranormales, falleció a los 54 años el pasado domingo 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania.

Dan Rivera falleció mientras participaba en una gira de divulgación relacionada con la famosa muñeca Annabelle, asociada a los casos de los Warren y popularizada por la franquicia de películas “El conjuro”.

El deceso ocurrió durante una parada del tour Devils on the Run, donde se presentan objetos vinculados a supuestas manifestaciones sobrenaturales, incluido el juguete de trapo “poseído” que inspiró el universo cinematográfico del Warrenverse.

Rivera fue hallado sin vida en su habitación de hotel, aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, su fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Según el jefe adjunto del forense del condado de Adams, Scott Pennewill, no hubo señales de actividad criminal, y la causa de la muerte será determinada tras los resultados de la autopsia, los cuales podrían tardar entre 60 y 90 días.

Custodio de Annabelle y figura clave en la NESPR

Dan Rivera formaba parte de la New England Society for Psychic Research (NESPR), la organización fundada por los reconocidos investigadores Ed y Lorraine Warren. Rivera no solo era uno de sus principales colaboradores, sino también el encargado de cuidar a Annabelle, una antigua muñeca Raggedy Ann que los Warren resguardaron en su museo del ocultismo tras identificarla como “demoníacamente poseída”.

En un comunicado publicado el lunes 14 de julio, NESPR lamentó profundamente su pérdida:

“Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y educar sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión impactaron a todos quienes lo conocieron.”

El evento en el que participaba Rivera fue organizado por Ghostly Images of Gettysburg, quienes también lamentaron la pérdida:

“Su legado será una fuente de inspiración para futuras generaciones de investigadores del fenómeno paranormal”.

Aunque la muñeca no se encontraba en la habitación en el momento de su fallecimiento, autoridades indicaron que posiblemente estaba guardada dentro de una furgoneta en el estacionamiento, aunque el dato no ha sido confirmado oficialmente.

¿Quién era Dan Rivera?

Originario de Bridgeport, Connecticut, Rivera creció en un entorno que, según su propia biografía, estuvo marcado por experiencias paranormales desde la infancia.

Tras servir en el Ejército, canalizó su interés en lo sobrenatural hacia una carrera de más de una década como investigador, además de especializarse en rituales y ritos de santería.

Recientemente, Rivera colaboró como asesor en la serie de Netflix 28 Days Haunted, y también generaba contenido en plataformas como TikTok, donde compartía anécdotas y reflexiones sobre el mundo espiritual y el legado de los Warren, contribuyendo a viralizar la historia de Annabelle entre nuevas generaciones.

La historia detrás de la muñeca Annabelle

La muñeca Annabelle inspiró las películas. Foto: Shutterstock

Annabelle es una muñeca de trapo que, según los archivos de NESPR, fue entregada como regalo en 1968 a una estudiante de enfermería. Poco después, comenzaron a reportarse sucesos extraños en el departamento que compartía con otra joven.

Una médium afirmó que el espíritu de una niña llamada Annabelle habitaba el objeto. Sin embargo, los Warren concluyeron que se trataba de una entidad demoníaca, por lo que decidieron colocarla en una urna de cristal bendecida, donde permanece hasta la fecha.

Esta historia dio origen a la exitosa saga de películas The Conjuring y los spin-offs centrados en Annabelle, los cuales convirtieron a la muñeca en uno de los objetos más famosos del cine de horror moderno.