¿Quién era Edgar Font, actor de “¡Qué buen trip!” que murió a las pocas semanas que su hijo?

Edgar Font murió a los 56 años. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Edgar Font, quien se hizo famoso por el programa “¡Qué buen trip!”, murió a los 52 años, pocas semanas después que su hijo. ¿Quién era el actor? Te lo compartimos.

¿Quién era Edgar Font?

Edgar Font era originario de México. Sin embargo, en los últimos años vivió en Guatemala, donde trabajaba como director de la empresa “Creatividad”.

En sus redes sociales, el histrión se describía como “empresario, coach internacional, deportista y un papá bien padre”.

Su esposa, ahora viuda, es la también actriz Claudia Aline, con quien tuvo un hijo llamado Axel Frías, quien murió a los 18 años el pasado 18 de febrero.

Al actor se le conocía por participar en el programa “¡Qué buen trip”, que se transmitía los domingos por Guatevisión.

Actor muere semanas después que su hijo

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó sobre el fallecimiento de Edgar Font, quien era socio de la institución.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señalaron en su cuenta de X.

Sin embargo, se desconocen las causas de su muerte a los 52 años. Antes de ello, el actor vivió un duelo por la muerte de su hijo.

Axel Frías perdió la vida a causa de leucemia, enfermedad que le detectaron en enero y que le arrebató la vida el pasado 18 de febrero.

Tras la noticia, el empresario afirmó que “mi niño en un mes se me fue”, pero que “nunca entenderemos por qué a él”.

Esposa de Edgar Font lamenta su muerte

En su cuenta de Instagram, Claudia Aline, esposa del actor, lo despidió con un triste mensaje, pues, ahora, no sólo enfrenta a la pérdida de su hijo, sino también de su “compañero de vida”.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada. No sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo. Mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño”, expresó la locutora.

A Edgar Font, de origen mexicano, lo despedirán en Guatemala, país donde radicaba desde hace ya varios años.