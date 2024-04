¿Quién era Ernesto Gómez Cruz, estrella de “El infierno” y “El callejón de los milagros”?

Ernesto Gómez Cruz es una leyenda del cine mexicano. El actor que compartió créditos con grandes estrellas de la industria como María Rojo, Carmen Salinas, Salma Hayek, Damián Alcázar, Isela Vega y Pedro Armendáriz Jr., murió a los 90 años.

El trabajo de Ernesto Gómez Cruz en la pantalla grande es recordado por películas como “El callejón de los milagros”, “La ley de Herodes”, “Los Caifanes” y “El infierno”. Su trayectoria no se limitó al celuloide, también destacó en el teatro y la televisión.

Ernesto Gómez Cruz nació en Veracruz el 7 de noviembre de 1933. Su primer gusto por las artes nació por la música, sin embargo, renunció a ser cantante debido a la falta de preparación y la timidez.

En 1963 buscó suerte en la Ciudad de México y estudió arte dramático en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Algunas de sus películas son:

Gómez Cruz trabajó con directores consagrados del cine mexicano como Arturo Ripstein, Felipe Cazals y Luis Estrada.

Otros logros del actor:

Su último trabajo en el cine fue la cinta “Familia Gang”, del director Armando Casas; se estrenó en 2015. Un año antes apareció en un filme de Luis Estrada, “La dictadura perfecta”, con este cineasta y el actor Damian Alcázar hizo otros éxitos taquilleros como “La ley de Herodes”, “Un mundo maravilloso” y “El Infierno”.

Sus últimos trabajos también fueron las telenovelas “La Candidata”, “Mi adorable maldición” y “En tierras salvajes”.

De igual manera, Ernesto Gómez apareció en la serie “Hasta que te conocí”, como el maestro Juanito. La producción habla sobre la vida de Juan Gabriel.

En 2019, el actor expresó en una entrevista con la agencia Notimex que vivía en soledad y buscaba nuevas oportunidades de trabajo. En esa ocasión, también comentó que deseaba morir en los escenarios.

“Yo seguiré en pie mientras el desstino no me indique que ya no deba continuar, seguiré con las ganas de dar lo mejor de mí, mientras tenga fuerza, suficiente vista y oído para trabajar, seguiré buscando oportunidades con el ánimo muy en alto para seguir siendo Ernesto Gómez Cruz”

Señaló