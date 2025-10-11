¿Quién era Fede Dorcaz, cantante asesinado por un ataque directo con arma de fuego en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Fede Dorcaz. Foto: Getty

Federico Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz murió a consecuencia de un ataque directo de arma de fuego en la Ciudad de México, a la edad de 29 años, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX a través de un breve mensaje en redes sociales.

La autoridad capitalina también informó que el incidente se registró en la lateral de Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Búsqueda de los asesinos de Fede Dorcaz

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya está en la búsqueda de los asesinos del modelo argentino.

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas.” SSC CDMX

Además, también se les busca a esos sujetos para determinar la causa exacta del atentado, ya que inicialmente se especuló que la muerte fue por un intento de robo, pero la versión de la autoridad hace pensar que hay un asunto más en este caso. Todo esto será determinado una vez que las autoridades avancen en las indagatorias y se capture a los responsables.

Divulgación del asesinato

El periodista Carlos Jiménez (C4) fue de los primeros en compartir la noticia e imágenes del sensible fallecimiento de quien fuera modelo y cantante.

En un video que publicó en su cuenta en X, se puede ver una camioneta blanca parada y elementos de la policía capitalina alrededor. De fondo se escucha una voz que señala que la persona ahí ubicada fue asesinada.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz tenía 29 años al momento de fallecer, nació en el año de 1996 y tenía la nacionalidad argentina. Además, era una persona de varios talentos, pues era actor, modelo y cantante.

Tanto en Instagram, como TikTok, también se ganó de varios fans, pues su carisma y contenido que hacía era del gusto de muchas personas.

Las Estrellas Bailan en Hoy

Su reciente proyecto era formar parte en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, formando pareja con Mariana Ávila. A través de redes sociales, se externó la tristeza por su noticia, así como se envió el pésame a su familia y seres queridos.

Su vida personal

Fede Dorcaz era novio de la youtuber Mariana Ávila, con quien de hecho también era pareja para concursar en “Las Estrellas Bailan en Hoy”:

De momento, este es todo el pronunciamiento que ha compartido Mariana en X, tras la sensible pérdida de Fede.