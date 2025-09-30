GENERANDO AUDIO...

Miguel de la Mora, estilista de celebridades, murió. Foto: Getty

El estilista Miguel de la Mora falleció tras un ataque armado en la Ciudad de México, el lunes 29 de septiembre de 2025. El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Él era un destacado estilista que tenía un salón de belleza llamado Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas en la capital del país.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora era un joven de 28 años que se encargaba de la mejorar la imagen de varias celebridades. En sus redes sociales solía compartir trabajos con Ángela Aguilar, Kenia Os, María Fernanda Beltrán Figueroa y Regina Peredo Gutiérrez, entre otras.

Ropa y moda de alta costura

Este joven solía exhibir en sus redes varias prendas, relojes y otros accesorios de marcas de alta gama como Cartier, Louis Vuitton y Hermès. Asimismo, también compartía con sus seguidores los viajes que hacía por algunas partes del mundo.

Micky’s Hair Salón Masaryk

En su cuenta personal de Instagram, @micky_hair, habría superado los 173 mil seguidores. La cuenta del salón en Polanco, @mickyhairsalon_masaryk, supera los 29 mil seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de Miguel de la Mora?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que el joven fue atacado en la calle Moliere, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima recibió disparos de arma de fuego.

“De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la @FiscaliaCDMX , ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.” SSC CDMX

Alcalde de Miguel Hidalgo: “Fue un ataque directo”

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, dijo sobre el homicidio que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo:

El periodista Carlos Jiménez (C4) fue quien reveló que la víctima era Miguel de la Mora:

Además, añadió que el joven anteriormente había interpuesto una denuncia contra Eduardo “E”, y un documento mostrado por (C4) haría una presunta referencia contra el señalado y que éste tenía prohibido intimidar o molestar a De la Mora.