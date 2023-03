Tom Sizemore. Foto: Reuters.

La noche del 3 de marzo se informó sobre la muerte del actor Tom Sizemore, quien participó en la popular película “Rescatando al soldado Ryan”.

Sizemore tenía 61 años al momento de su muerte. La noticia fue dada a conocer por el representante del actor Charles Lago y replicada por medios internacionales como CNN y agencias como la AFP y AP.

Al respecto, nuestro crítico cinematográfico de cabecera, José Antonio Valdés Peña, recuerda que en “Rescatando al soldado Ryan”, Sizemore protagonizó al “sargento inmediato a Tom Hanks”.

“También lo habíamos visto en ‘Asesinos por naturaleza’ de Oliver Stone”. José Antonio Valdés Peña.

Desde febrero, se había informado sobre la hospitalización de Sizemore tras sufrir un aneurisma cerebral.

¿Quién era Tom Sizemore?

Tom Sizemore será recordado por sus papeles de sargento aguerrido al lado de Tom Hanks en “Rescatando al soldado Ryan”, de 1998, y de comandante de un batallón de Rangers del Ejército en “Black Hawk Down”, de 2001.

La carrera del actor se extendió durante décadas en el ámbito del cine y la televisión.

Sizemore fue nominado a un Globo de Oro en 2000 como mejor actor en una miniserie o película hecha para televisión por su papel en “Witness Protection”.

Ha sido público que el prolífico actor había luchado contra su adicción a las drogas durante casi toda su carrera, además de que tuvo varios roces con la policía.

Una serie documental de 2007, llamada “Shooting Sizemore”, relató sus esfuerzos por recuperar su vida y su carrera después de ser condenado por agredir a su exnovia e ingresar a rehabilitación por uso de metanfetamina y heroína.

El actor había sido arrestado por conducir bajo la influencia y posesión de drogas varias veces en los últimos años.

Además de las películas mencionadas, Sizemore se convirtió en referente en el séptimo arte por sus papeles en “Natural Born Killers” y la película de suspenso “Heat”, la cual es considerada un clásico.

Sizemore escribió un libro titulado “By Some Miracle I Made It Out of There” (Sobreviví de milagro) en 2013, en el que narra cómo su carrera vino de más a menos. En cierto momento, fue un fuerte candidato a llevarse un Oscar por su papel en “Rescatando al soldado Ryan”.