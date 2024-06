¿Quién era Victoria Vera, actriz asesinada por su esposo?

Victoria Vera era actriz, cantante y presentadora. Foto: X

La actriz, presentadora y cantante Victoria Vera fue asesinada por su esposo en un posible ataque de celos, noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Victoria Vera alcanzó la fama cuando lanzó su primer disco en 2004 “Killing Me Softly“, además también apareció en múltiples programas de televisión en Turquía.

Carrera de Victoria Vera

Victoria Vera, originaria de Sudáfrica, era una estrella de televisión de 40 años de edad, quien alcanzó gran notoriedad en 2004 tras el lanzamiento de su primer álbum ”Killing Me Softly”. También, apareció en varios programas de televisión de Turquía y contaba con miles de seguidores en las redes sociales.

Además de su carrera artística, Vera se desempeñó como activista en Velvet Smile, una organización de la República Checa, país donde creció, también fue copresentadora de un popular programa matutino.

Según reveló una de sus amigas a los medios locales, Victoria Vera tuvo que cerrar su cuenta de Instagram y crear una nueva por los celos de su esposo, quien expresaba que sus fotos no eran apropiadas para ser la esposa de un empresario petrolero como él.

“Todo el mundo la seguía en Instagram, pero hace unos meses su perfil desapareció repentinamente. Entonces me comuniqué con Viky para averiguar qué estaba pasando. Me dijo que el marido no quería que la esposa de un hombre de negocios influyente se presentara de esta manera, entonces cumplió y creó un nuevo perfil, que ya tenía bloqueado para el público, y dejó de compartir sus fotos sexys”, declaró la amiga al medio “Blesk”.

Victoria Vera también era fundadora de distintos maratones de atletismo, cuyas ganancias eran donadas a actos benéficos.

Victoria Vera, se casó con David Thomas Blyth en 2014, vivieron en Praga y luego se mudaron a Turquía en 2019. A la pareja les sobreviven tres hijos, quienes se encontraban en su casa de Ankara al momento del asesinato.