¿Quién es Abe Laboriel, músico con sangre mexicana que toca con Paul McCartney?

La primera vez que Abe Laboriel tocó con McCartney fue en 2001. Foto: GettyImage

Abe Laboriel es un músico estadounidense, hijo del músico mexicano Abraham Laboriel, sobrino de Johnny Laboriel y en la actualidad es el baterista de Paul McCartney.

Hay que recordar que este 14 y 16 de noviembre el ex Beatle se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México y entre sus músicos estará Abe Laboriel.

¿Quién es Abe Laboriel, músico de Paul McCartney?

Abe Laboriel nació el 23 de marzo de 1971 en Los Ángeles, California, y desde los cuatro años empezó a tocar la batería y en la años 80 se unió a la banda que creó con su papá.

En 1989 fue premiado con el National Foundation for the Advancement of the Arts y después entró en el Berklee College of Music, donde se graduó en 1993.

Carrera musical

El primer trabajo de Laboriel como baterista fue durante una gira con el guitarrista Steve Vai, para después salir de gira con Seal, quien sirvió como contacto con varios productores musicales de la zona de Los Ángeles para trabajar como músico de sesión.

Laboriel continuó trabajando como baterista de k.d. lang, y después se unió al grupo de Sting. Su trabajo con k.d. lang también le valió su unión con Paul McCartney, quien le invitó a tocar por primera vez con él durante el Concierto Por New York City, en octubre de 2001, en memoria de las víctimas del atentado del 9/11.

Abe Laboriel empezó a tocar la batería a los cuatro años de edad. Foto: GettyImage

Desde entonces, Laboriel ha trabajado con una larga lista de músicos que incluye a Crystal Lewis, Shakira, B.B. King, Steven Curtis Chapman, Eric Clapton, Johnny Hallyday, Kelly Clarkson, Juanes, Lady Gaga y Fito Páez, entre otros.

En 2006 cantó la canción “Les Mots” a dúo con Myléne Farmer en el programa Avant que l’ombre… á Bercy, y tocó con Sting en el Montreux Jazz Festival.

En 2009 salió de gira con Eric Clapton y Steve Winwood por Estados Unidos, dando 14 conciertos.