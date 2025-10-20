GENERANDO AUDIO...

Vecinos de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, ubicaron al actor de telenovelas Alejandro Landero viviendo en situación de calle. Videos difundidos en redes sociales muestran al histrión de “Rosa Salvaje” y otras producciones en una banca junto a sus mascotas, en espera de poder llegar a Puerto Vallarta.

Los habitantes de esta zona capitalina solicitaron ayuda urgente para el intérprete, quien apareció en un video agradeciendo la ayuda a quienes se han acercado a él. Pero, ¿quién es esta estrella de televisión de los años 80?

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero es un actor que ha vivido lejos de los reflectores, a pesar de participar en telenovelas durante los años 80 y 90, particularmente en producciones de Televisa.

Se conocen pocos detalles de su vida privada, incluyendo familiares cercanos; sin embargo, se le vio recientemente con sus cuatro gatos y su perro, con quien está viviendo en situación de calle.

Uno de sus primeros papeles relevantes fue en “Blanca Vidal“, telenovela mexicana de 1982 en la que interpretó a Manuel; Edith González y Salvador Pineda también participaron en este proyecto.

Posteriormente, participó en “Vivir un poco” en 1985 y en “Monte Calvario“, de 1986. Sin embargo, es sumamente recordado por su participación en “Rosa Salvaje“.

En dicha producción, Alejandro Landero interpretó a Rigoberto Camacho junto a los protagonistas Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

También es reconocido por su actuación en “Pasión y Poder” (1988) donde dio vida a Federico Gómez Luna, uno de los galanes juveniles de la historia.

Reportan que el actor está viviendo en la calle

Durante el pasado fin de semana, una habitante de la Colonia Condesa subió un video en el que pidió ayuda para Alejandro Landero, quien aparecía sentado en una banca de la vía pública.

“Está en situación de calle. Tiene cuatro gatitos y una perrita, son muy tranquilos, incluso a los gatitos los ha traído en estas transportadoras para que no se puedan escapar. Él está pidiendo el apoyo, no sé si alguien pudiera ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”. Video difundido en redes sociales

La mujer que narra el video aseguró que Landero había permanecido ahí por tres noches hasta ese momento.

Unas horas después, circuló un video en el que el propio Alejandro Landero reconoció estar viviendo “una situación difícil” y agradeció a quienes le han brindado una ayuda, incluyendo a quienes le regalaron un rosario.

“Yo siempre he confiado en los designios de ‘El Señor’, él sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Siempre he confiado en los mensajes que él nos envía, a veces los silencios son mensajes”. Alejandro Landero

El actor aseguró que su objetivo es llegar a Puerto Vallarta, Jalisco, en donde pretende hacer trabajos de concientización sobre las neurodivergencias, según dijo en el video difundido por redes sociales.

“Me gustaría convencer a los hoteleros de Puerto Vallarta a tener una certificación internacional para que sean sostenibles y estén capacitados para recibir al turismo inclusivo“, señaló.

Landero reconoció que, actualmente, está durmiendo en un camellón de la calle de Mazatlán, en los alrededores de lo que fue El Plaza Condesa.

Además, señaló: “Ya tenemos dónde pasar la noche, en el día estaremos aquí y espero que no sean muchos días para que pueda iniciar este sueño”.

Finalmente, reconoció que sus mascotas han sido correctamente alimentadas, asegurando que su perro y sus gatos tienen suficiente comida para sobrellevar varios días.