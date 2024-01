De maestra de Neza a comediante: ¿quién es Alexa Zuart, standupera que te recuerda a tu mamá?

Si te gusta la comedia y los videos cómicos, tal vez hayas encontrado en tus redes sociales videos de Alexa Zuart. Ya sea en su personaje de “mamá regañona” o “empleada”, echando bronca con la contadora o alguien del departamento de Recursos Humanos, sus videos virales en las plataformas son la forma de presentarse ante los espectadores, que después pueden descubrir sus trabajos como standupera.

Alexa Zuart, originaria de la Ciudad de México (CDMX), pasó de recibir vómito de niños en el kínder, lidiar con niños en la primaria y adolescentes en la secundaria, a escuchar aplausos y ovaciones en bares y auditorios gracias a su peculiar forma de hacer comedia.

Para muchos, Alexa Zuart es un personaje en el escenario que “tira barrio”. Sin embargo, quien sigue sus pasos con mayor detalle puede corroborar que @soymuynecia (como se encuentra en redes sociales) sí tiene barrio, pues parte de su niñez y adolescencia la vivió en calles de la colonia Álamos, en la Ciudad de México, y el municipio de Nezahualcóyotl.

Por diversas circunstancias de la vida se vio obligada a “rifarse como Chuck Norris” para sacar adelante a su familia; en su infancia vendió gelatinas, fruta y colchas para ayudar con la economía en casa, ya que su mamá sufrió un derrame cerebral cuando ella tenía 5 años.

“Habla cantadito, ñerón; tiene acento chilango; es como si estuviera escuchando hablar a mi jefa o a mi tía”, son algunos de los comentarios que los usuarios de redes sociales comparten cuando ven un video de Alexa Zuart.

Son esas mismas características las que ella se ha empeñado en desarrollar y trabajar junto con la comedia para hacer un show familiar, tanto que le pueda gustar a señoras como a jóvenes.

“Yo estuve trabajando para que mi comedia fuera familiar, para que la gente se identificara con cosas chidas, porque eran cosas que me habían pasado a mí con mis abuelas y mi mamá. Es bonito que me dicen, yo vi tu show y hoy vengo con mi mamá y mis tías (…) y es gente que también sufrió y se bañó a jicarazos como tú y no anda llorando”.

Cuenta Alexa Zuart.