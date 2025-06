¿Quién es Alfredo Valenzuela, influencer al que asaltaron durante transmisión en vivo y le robaron su Lamborghini?

GENERANDO AUDIO...

Alfredo Valenzuela fue asaltado en su casa. Foto: Getty Images

La mañana de este lunes el influencer Alfredo Valenzuela, fue asaltado por personas que entraron a la fuerza a su casa mientras transmitía en vivo en su casa en Pedro Garza García.

¿Quién es Alfredo Valenzuela?

Alfredo Valenzuela es un influencer mexicano que vive en San Pedro Garza García, Nuevo León, es conocido en redes sociales por compartir fotos de autos de lujo que adquiere, desde deportivos, hasta camionetas de lujo.

Alfredo es originario de Sonora y comenzó a hacer contenido en 2018 mostrando cómo es su estilo de vida, sus vínculos y en 2020 comenzó a hablar de carros al comprar su Mercedes AMG GTR.

Valenzuela es empresario y en algunas entrevistas ha hablado de sus negocios, en 2024 fue entrevistado en el podcast “Cómo se hizo millonario” y contó que su negocio prosperó en la pandemia.

“En pandemia yo generé mucho dinero, porque, aunque la gente me ubica por tener autos como los Lamborghini y el contenido de los mismos, también soy empresario”.

Uno de los momentos más altos de su carrera se debió por una controversia, su excéntrica vida lo llevó a tener una experiencia complicada con la ley.

“Estuve en prisión por jugar carreras en la calle, no me daba cuenta de la influencia en los jóvenes y ellos lo replicaron, salí en muchos noticieros y un día me detuvieron por primera vez”, declaró en la misma entrevista.

En cuanto a su situación sentimental, desde el 2022 tiene una relación con Dominik Armenta, con quien tiene un hijo de nombre Liam, quien nació en 2023.

Además de la Lamborghini Urus que estuvo involucrada en el robo, Alfredo tiene una colección de vehículos que suele exhibir en redes sociales.

Un grupo de asaltantes armados, alrededor de 4 o 5 personas, entraron por la fuerza a la casa de Alfredo Valenzuela para llevarse sus pertenencias, esto durante la mañana del lunes 23 de junio.

Según se menciona, la pareja sentimental del youtuber realizaba una transmisión en vivo al momento en que los delincuentes entraron a la casa. Alfredo notó que algo estaba pasando cuando escuchó los gritos de ella.

Los asaltantes maniataron a la pareja, los encerraron en una habitación y les preguntaron dónde guardaban el dinero y los objetos de valor. Entre las pertenencias que se llevaron se encuentran un millón de pesos en efectivo, joyería, relojes de lujo y un coche de la marca Lamborghini.

Horas más tarde, medios locales reportaron que el Lamborghini de Alfredo Valenzuela fue localizado en un estacionamiento en la zona de Lázaro Cárdenas.

Hasta el momento el youtuber o su pareja han publicado algo al respecto.