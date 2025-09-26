GENERANDO AUDIO...

Angie Miller se le vincula con el caso de la muerte de B King. FOTO: FGJCDMX

Angélica Yetzey Torrini León, más conocida como Angie Miller, creadora de contenido y modelo vinculada al caso de la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez y Regio Clown, fue detenida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 23 de septiembre de 2025, a las 20:15 horas, en la Ciudad de México. En UnoTV te contamos quién es.

La modelo había sido reportada como desaparecida el mismo 23 de septiembre de 2025, en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; sin embargo, este viernes se informó sobre su detención.

¿Quién es Angie Miller?

Se trata de una creadora de contenido en diferentes plataformas de redes sociales, de 29 años de edad, con miles de seguidores.

Angie cuenta con al menos dos cuentas de Instagram, una de TikTok, una de Telegram y una de Loverfans.

En imágenes compartidas en redes sociales se le puede ver con B King; incluso tiene un video bailando con él y una publicación dedicada al cantante luego de que se confirmara su muerte el pasado 17 de septiembre en el Estado de México.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la modelo Angélica Yetzey Torrini León tiene una cicatriz de cesárea, así como distintos tatuajes:

Un tatuaje en el pecho con la leyenda “Mía”

Un tatuaje de una carta de corazón

Un tatuaje de una enredadera en el brazo izquierdo

Un tatuaje de un corazón en la muñeca derecha

En sus últimas publicaciones también se puede notar que tiene el cabello teñido de rubio, piel morena clara y ojos cafés.

Entre sus diferentes redes sociales, la que más seguidores concentra es Instagram, donde suma más de 136 mil con tan solo 130 publicaciones. En esta plataforma hizo un post dedicado a B King.

Detención de Angie Miller en Tlalnepantla

La Fiscalía Antisecuestros precisó que la detención de la influencer, se realizó con base en diligencias de investigación relacionadas con el caso del cantante B King y Regio Clown. Según los registros oficiales, la mujer de origen venezolano fue asegurada en el inmueble y trasladada para rendir su declaración.

Fuentes de la investigación señalaron que Angie Miller podría aportar información para esclarecer los hechos que rodean el homicidio de los artistas colombianos.

El operativo en el que fue detenida Angie Miller estuvo a cargo de agentes de la Coordinación General del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes indicaron que la investigación continúa bajo reserva por tratarse de un caso de homicidio calificado. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las declaraciones de la detenida ni sobre las líneas de investigación abiertas.

Última publicación de Angie Miller

El pasado 20 de septiembre de 2025, Angie realizó una publicación en la que pedía que la música de B King lo trajera de regreso con vida, acompañada de una imagen del cantante, luego de que se emitiera una ficha de búsqueda por su desaparición el 16 de septiembre.

Dejó fijo un video en Instagram donde aparece bailando con B King, con una copa en la mano. El 22 de septiembre escribió ahí una actualización, justo el día en que las autoridades mexicanas confirmaron su muerte.

En esa publicación escribió:

“El dolor de su pérdida nos deja fatal a todos los seres que lo queríamos. No sabemos qué pasó en realidad, pero respétennos: el dolor que sentimos es grande. Tanto sus familiares como sus amigos y su hermana. ¡Dejen de suponer estupideces y respeten el dolor!”

Se puede ver que el video compartido por Angie fue grabado el mismo día que grabó B King y Regio Clown, una reunión en una terraza para anunciar su paso por México para acudir al evento “Sin Censura Independence Day”, mismo que fue compartido el 12 de septiembre de 2025.