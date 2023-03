¿Quién es Antonio Berumen, mánager de grupos como Magneto, Mercurio y Kairo?

Ahora alejado del mundo del espectáculo, Antonio Berumen fue un exmánager y exproductor muy importante de la escena musical en México; entre su cartera tuvo a boy bands representativas de una generación juvenil, como Menudo, Magneto, Kairo, así como a los cantantes Arturo Vázquez, Fey y Danna Paola.

Pero ¿cómo ha sido la trayectoria del afamado exmánager, quien también estuvo detrás de las últimas visitas del Papa al país y la réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México, y actualmente señalado por abuso sexual?

Antonio Berumen, originario de la Ciudad de México, estudió la carrera de Mercadotecnia y Publicidad en Nueva York, Estados Unidos.

En 1981, ya en México, inició su carrera profesional como mánager musical, firmando primero con la agrupación juvenil puertorriqueña Menudo. Al final de su relación laboral con los boricuas, toma las riendas de la boy band mexicana Magneto, y después de Kairo.

El mánager y productor, que trabajó con las disqueras Polygram y Melody, también formó parte en las trayectorias de artistas como:

En una entrevista ofrecida a un medio de comunicación en 2003, sobre las experiencias de los representantes de artistas, Antonio Berumen señaló que tiene dos reglas básicas para trabajar: nada de dogas y se deben seguir sus indicaciones al pie de la letra.

Confesó también que tuvo varios intentos de matrimonio; incluso, una novia murió en un accidente. Posterior a eso, decidió apegarse más a la iglesia y a algunas obras de beneficencia.

Antonio Berumen también colaboró en las últimas visitas de los Papas a México (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco); y en 2012, como representante en México de Museos del Vaticano, logró la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México.

En 2021, el cantante Jesús Falcón denunció, a través del programa Chisme No Like, a Berumen por abuso sexual cuando estuvo en la agrupación M5.

“Me llevó a su cuarto, que era ahí mismo en la oficina (…) Estaba mi otro compañero que se llama Diego Klein y él estaba como tomado; y ahí fue donde me empezó a acosar, a aventarme a la cama y a forcejear y no abusó porque no lo permití”.

Hecho que se repitió con el actor Mauricio Martínez, quien denunció penalmente al productor; asimismo, dio su testimonio de lo ocurrido, en entrevista con Adela Micha.

“Debieron haber pasado seis o siete segundos que se sintieron como si hubiera pasado un año y medio hasta que reaccioné y yo, a mis 23 años, le dije ‘no, espérate. No me toques’ me paré, me quería ir y todavía quería más y ya por fin lo empujé”.

Mauricio Martínez.