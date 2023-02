Apio Quijano vuelve a estar en el ojo del huracán. Foto: Getty Images.

El nombre de Héctor Apio Quijano ha vuelto a estar en boca de todos, después de que se le asociara con la ruptura más sonada del mundo del espectáculo, la de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En medio de las especulaciones sobre la ruptura de la famosa pareja, el nombre de Apio Quijano, ex cantante de Kabah, ha salido a relucir después de que en un video, el cual se ha viralizado, se le viera besando en la boca al ahora ex de Legarreta.

Lejos de especulaciones… ¿Quién es Apio Quijano?

Apio Quijano, quien nació un 15 de abril de 1977, cobró relevancia en el mundo del espectáculo en la década de los 90, cuando formó parte de la popular banda de pop Kabah, al lado de su hermana Federica Quijano.

Su infancia, según confesó él mismo en “El minuto que cambió mi destino”, fue difícil debido a que su hogar se fracturó cuando sus padres se divorciaron y en la secundaria, debido a su “energía femenina”, era objeto de burlas y agresiones, por lo que fue cambiado de escuela en varias ocasiones.

De acuerdo con una anécdota de Federica, la banda nació después de que ella comentara en una reunión que tenía ganas de hacer un grupo. Junto a ella estaban su hermano André, Karyme Lozano, René Ortiz, Daniela Magín y Luigi Balestra.

Los amigos lograron unirse y realizar el sueño de cantar. En sus inicios lo hicieron en la casa de Federica e incluso montaron una coreografía. Luigi dejó el grupo antes de que ocurriera su debut porque prefirió ser solista. Karyme también se desprendió del proyecto porque prefirió la actuación.

Años después, ya cuando Kabah se había separado y en el inicio de la pandemia del COVID-19, el cantante acaparó los reflectores cuando reveló que había dado positivo al virus, el cual lo llevó a tener una experiencia cercana con la muerte.

“El COVID me atacó y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, entonces estuve muy mal muchos días. No podía hablar. Traje oxígeno y suero”, expresó en noviembre del 2020.

En mayo del 2022, María José, integrante también de Kabah, sorprendió a todos cuando confesó que durante su juventud mantuvo una relación amorosa con Apio Quijano.

María José, interprete de “No soy una señora” y otros éxitos, dijo que, cuando tuvo una relación con Apio, tenían entre 17 y 21 años edad. Añadió que “ambos querían explorar muchas emociones” y que era el momento de explorar su sexualidad, “por primera vez”.

Su futuro… En la clarividencia, sanación y hasta telepatía

Actualmente, Apio Quijano es especialista en temas relacionados con la espiritualidad y los ángeles, incluso brinda conferencias sobre esto. También practica la medicina alternativa.

Apio ha escrito varios libros, entre los que destacan “365 tips para cambiar tu vida”, “Sueña que tienes alas” y “Despierto en mí”.

En la página “Planeta de libros”, donde se promociona su obra, se le define como alumno del Instituto del Más Allá Alaya de Guillermo Altamirano, pionero de la dermopercepción, así como en Hispamap.

Héctor Apio Quijano es considerado un experto en clarividencia, dermo-óptica, sanación, telepatía e hipnosis, además de un conocedor de medicina alternativa, numerología, lectura del rostro, aura y adivinación.

El otrora cantante de Kabah está certificado como canalizador de ángeles e imparte cursos de sanación, como el llamado “Abriendo caminos”.