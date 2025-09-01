GENERANDO AUDIO...

El programa puso en el foco la relación de Abelito y Aranza. Foto: GettyImages

Aranza Salazar es la novia de Abelito, uno de los integrantes más populares de “La Casa de los Famosos México”, y su historia de amor captó la atención de usuario de redes sociales.

La novia del influencer estuvo como invitada en uno de los programas del reconocido reality show, luego de que él resultara nominado. Finalmente, Abelito fue salvado de la eliminación, mientras que Mariana fue quien abandonó la competencia.

¿Quién es Aranza Salazar, novia de Abelito?

Aranza Salazar tiene 24 años y desde hace tres años es novia de Abelito, estando con él durante su ascenso en las redes sociales.

La fama que ha ganado Abelito en “La Casa de los Famosos México”, donde esta noche 1 de septiembre se conocerá quién es el “líder de la semana”, ha sido motivo para que se conozca más su historia de amor al lado de Aranza.

La historia de amor de Abelito y Aranza Salazar?

Aranza Salazar reveló en entrevista con el reality que conoció a Abelito cuando ambos estaban estudiando en el 2022 y él apenas daba sus primeros pasos en la “artisteada”.

“Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso”, confesó Aranza.

También confesó que durante su relación han tenido altas y bajar donde “nada ha sido color de rosa” y mencionó que su novio tiene un “gran corazón”, algo que ha encantado al público.

La relación ha llamado la atención del público debido a que Aranza mide 1.65 centímetros, mientras que Abelito solo mide un metro con 14 centímetros.

El programa le da ha dado a Abelito una gran popularidad, así como a su novia Aranza, que lo acompañará durante lo que resta la temporada y en espera de llegar a la final.