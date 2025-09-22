¿Quién es Bayron Sánchez “B King”?, cantante por el que pide ayuda el presidente de Colombia a Sheinbaum
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como “B King”, y a su compañero Jorge Herrera.
De acuerdo con Petro, el artista desapareció tras ofrecer un concierto en México. La petición busca reforzar los esfuerzos de búsqueda y dar con su paradero.
¿Quién es Bayron Sánchez, “B King”?
B King es un DJ y cantante colombiano de 31 años, originario de Santander, Medellín, reconocido en la escena del reguetón y trap.
- Mide 1.73 metros
- Tiene una greca en la ceja izquierda
- Porta diversos tatuajes en el cuerpo
El artista ganó visibilidad por su relación con la DJ Marcela Reyes y ha llevado su música a escenarios internacionales.
Entre los temas más destacados de su carrera se encuentran:
- Muévete Latina
- Mala intención
- Soca Gyal
- Baila para mí
- Entre los dos
- Made n Cali
- Let Me See
Al momento de su desaparición vestía camiseta negra, pants y tenis blancos.
¿Dónde desapareció B King?
Aunque el presidente Petro mencionó que la desaparición ocurrió tras un concierto en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda a través de @cbusquedacdmx.
El documento señala que el cantante fue visto por última vez en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre de 2025. Según el reporte, dijo que iría al gimnasio y desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.
El mismo 16 de septiembre, B King compartió en redes sociales su emoción por haber ofrecido su primer concierto en México. Aseguró que se venían “cosas gigantes, en el nombre de Dios”.