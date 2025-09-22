¿Quién es Bayron Sánchez “B King”?, cantante por el que pide ayuda el presidente de Colombia a Sheinbaum

| 19:32 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
Bayron Sánchez es buscado con vida en México
Bayron Sánchez es buscado con vida en México. FOTO: @cbusquedacdmx

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como “B King”, y a su compañero Jorge Herrera.

De acuerdo con Petro, el artista desapareció tras ofrecer un concierto en México. La petición busca reforzar los esfuerzos de búsqueda y dar con su paradero.

¿Quién es Bayron Sánchez, “B King”?

B King es un DJ y cantante colombiano de 31 años, originario de Santander, Medellín, reconocido en la escena del reguetón y trap.

  • Mide 1.73 metros
  • Tiene una greca en la ceja izquierda
  • Porta diversos tatuajes en el cuerpo

El artista ganó visibilidad por su relación con la DJ Marcela Reyes y ha llevado su música a escenarios internacionales.

[TE PUEDE INTERESAR: Presidente de Colombia pide a Sheinbaum apoyo para localizar a cantante colombiano desaparecido en México]

Entre los temas más destacados de su carrera se encuentran:

  • Muévete Latina
  • Mala intención
  • Soca Gyal
  • Baila para mí
  • Entre los dos
  • Made n Cali
  • Let Me See

Al momento de su desaparición vestía camiseta negra, pants y tenis blancos.

¿Dónde desapareció B King?

Aunque el presidente Petro mencionó que la desaparición ocurrió tras un concierto en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda a través de @cbusquedacdmx.

El documento señala que el cantante fue visto por última vez en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre de 2025. Según el reporte, dijo que iría al gimnasio y desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

El mismo 16 de septiembre, B King compartió en redes sociales su emoción por haber ofrecido su primer concierto en México. Aseguró que se venían “cosas gigantes, en el nombre de Dios”.

Te recomendamos:

Bárbara de Regil huye de sus fans en Tlalnepantla y videos se hacen virales

Entretenimiento

Bárbara de Regil huye de sus fans en Tlalnepantla y videos se hacen virales

Ariel 2025: “Sujo” se lleva Mejor Película y Mejor Director

Entretenimiento

Ariel 2025: “Sujo” se lleva Mejor Película y Mejor Director

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz de “Bardo” a los 38 años

Entretenimiento

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz de “Bardo” a los 38 años

“Amores Perros” cumple 25 años de su estreno, recibe reconocimiento en los Ariel

Entretenimiento

“Amores Perros” cumple 25 años de su estreno, recibe reconocimiento en los Ariel

Etiquetas: , , ,