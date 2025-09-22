GENERANDO AUDIO...

Bayron Sánchez es buscado con vida en México. FOTO: @cbusquedacdmx

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como “B King”, y a su compañero Jorge Herrera.

De acuerdo con Petro, el artista desapareció tras ofrecer un concierto en México. La petición busca reforzar los esfuerzos de búsqueda y dar con su paradero.

¿Quién es Bayron Sánchez, “B King”?

B King es un DJ y cantante colombiano de 31 años, originario de Santander, Medellín, reconocido en la escena del reguetón y trap.

Mide 1.73 metros

Tiene una greca en la ceja izquierda

Porta diversos tatuajes en el cuerpo

El artista ganó visibilidad por su relación con la DJ Marcela Reyes y ha llevado su música a escenarios internacionales.

Entre los temas más destacados de su carrera se encuentran:

Muévete Latina

Mala intención

Soca Gyal

Baila para mí

Entre los dos

Made n Cali

Let Me See

Al momento de su desaparición vestía camiseta negra, pants y tenis blancos.

¿Dónde desapareció B King?

Aunque el presidente Petro mencionó que la desaparición ocurrió tras un concierto en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda a través de @cbusquedacdmx.

El documento señala que el cantante fue visto por última vez en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre de 2025. Según el reporte, dijo que iría al gimnasio y desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

El mismo 16 de septiembre, B King compartió en redes sociales su emoción por haber ofrecido su primer concierto en México. Aseguró que se venían “cosas gigantes, en el nombre de Dios”.