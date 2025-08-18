¿Quién es Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

GENERANDO AUDIO...

México Canta tiene a su primer finalista, en Blue Malboro. Foto: Getty

Blue Malboro es el primer finalista de México Canta, así es revelado por el propio programa mediante redes sociales y el evento en vivo. Él fue el vencedor de la semifinal uno, Estados Unidos, Este.

Los jueces definieron que él fuera el elegido para ir a la siguiente ronda, luego de hacer una gran interpretación de “Cuando niño”. Si bien el resto de sus compañeros se quedaron con las ganas de avanzar, igualmente lo felicitaron:

¿Quién es Blue Malboro?

Blue Malboro se define en redes sociales como un artista urbano mexicano que hace música en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Él radica en Illinois y su estilo musical se basa en el hip hop.

Él es de Celaya, pero desde los 13 años vive en la Unión Americana, buscando sus sueños que poco a poco comienzan a cristalizarse.

En YouTube cuenta con 40 videos y poco más de 900 suscriptores; ahí comparte su trabajo:

¿Cuándo salen los próximos finalistas?

Para acompañar en esta aventura a Blue Malboro, el resto de los competidores saldrán de las siguientes zonas y fechas:

24 de agosto: semifinal dos, Estados Unidos, Centro

31 de agosto: semifinal tres, Estados Unidos, Oeste

7 de septiembre: semifinal cuatro, México, Oeste

14 de septiembre: semifinal cinco, México, Centro

21 de septiembre: semifinal seis, México, Sur

¿Qué es el programa México Canta?

Se trata de una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música. Tiene el objetivo de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia, mediante letras que evoquen el amor, el desamor y la grandeza de nuestro país.

Además de fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos (como el mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, bolero, entre otros), es el primer concurso binacional de música dirigido a personas intérpretes y compositoras mexicanas y mexicoestadounidenses, de entre 18 y 34 años.

Fases de este concurso

Inscripciones : del 28 de abril al 30 de mayo de 2025

: del 28 de abril al 30 de mayo de 2025 Primera selección : del 31 de mayo al 4 de julio de 2025

: del 31 de mayo al 4 de julio de 2025 Eliminatoria estatal : del 5 de julio al 8 de agosto de 2025

: del 5 de julio al 8 de agosto de 2025 Eliminatorias regionales : del 17 de agosto al 21 de septiembre de 2025

: del 17 de agosto al 21 de septiembre de 2025 Gran final: el 5 de octubre de 2025 en Durango, México

¿Cómo se elige al ganador?

Participarán siete finalistas de manera presencial, y en la final sólo el público será el que elige, mediante votación en vivo. Se premiará a la mejor canción, al mejor intérprete, y luego el jurado seleccionará a uno más, así lo señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México.