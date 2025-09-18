GENERANDO AUDIO...

Bobby Pulido, de la música a la política. Foto: CUARTOSCURO

El cantante Bobby Pulido sorprendió en redes sociales, luego de que anunció su intención para incursionar en la política de Estados Unidos, específicamente para llegar al Congreso norteamericano y hacerle frente al Partido Republicano en el Distrito 15, en Texas.

“El mismo corazón que siempre he puesto en mi música es el que pondré en la lucha por el sur de Texas con fe, con orgullo y con ustedes.”, esto compartió Bobby Pulido al postularse por el Partido Demócrata.

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas, y creció rodeado de música. Su padre, Roberto Pulido, fue una figura muy influyente en el género tejano y, desde niño, Bobby vivió la música como parte de su vida cotidiana.

Aquella influencia familiar lo encaminó hacia una carrera que lo convirtió en uno de los grandes representantes de la música tejana moderna.

Primeros pasos y despegue artístico

Pulido llamó la atención a mediados de los años 90. En 1995 lanzó su primer disco, “Desvelado”, cuyo tema principal se volvió un himno tanto en Estados Unidos como en México, marcando un momento clave en la música latina de la época.

Éxitos discográficos

Después de su debut, Bobby Pulido lanzó discos como “Enséñame”, “Llegaste a mi vida” y “El Cazador”. Cada producción mostró su capacidad para unir lo tradicional con lo moderno, con letras profundas y un estilo vocal propio. Canciones como “Se murió de amor” y “Le pediré” se escucharon en la radio tejana y lo consolidaron como una figura central del género.

Reconocimientos y premios

Su esfuerzo le dio frutos con premios importantes como Furia Musical, Premio Lo Nuestro y múltiples Premios Tejano de la Música. Además, varias veces fue incluido en la lista de People en Español como parte de “La gente más hermosa”, lo que aumentó su popularidad más allá de lo musical.

Presencia en grandes escenarios

También destacó como intérprete en vivo. Se presentó en festivales de gran relevancia como Arre, Pal Norte y Bésame Mucho, donde acercó la música tejana a nuevas audiencias. Sus shows en estos escenarios confirmaron que el género seguía vivo y con fuerza en el panorama musical.

Más allá de la música

Bobby también incursionó en la televisión, donde participó en telenovelas y programas de variedades. Su carisma y presencia lo hicieron atractivo para el público, ampliando su alcance como artista.

Un defensor del género tejano

Aunque la música tejana enfrentó retos en el siglo XXI, él defendió sus raíces y al mismo tiempo impulsó su evolución. Inspiró a nuevas generaciones a mantener vivo el género, explorando formas de hacerlo actual y atractivo.

El Grammy Latino y su importancia

Un momento clave llegó en 2022, cuando ganó su primer Grammy Latino, casi tres décadas después de su debut. Ese premio confirmó su vigencia, su compromiso con la música y su capacidad de evolución. Para él, representó la recompensa por años de entrega, pasión y amor hacia la cultura tejana.

Nominado a los Premios Latin Grammy 2025

Bobby Pulido & Friends aparecieron en la categoría 30 a “Mejor Álbum Tejano”, por “Una Tuya y Una Mía”:

“A mi sello discográfico Fono, mi banda, mi equipo y a todos los que trabajaron en este proyecto: ¡Gracias por hacer esto posible!” Bobby Pulido

Los nominados del Latin Grammy 2025 fueron elegidos en 60 categorías, tras revisar las grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

La ronda final de votaciones que determinará a los ganadores del Latin Grammy iniciará el 1 de octubre de 2025. Y el evento de premiación se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.