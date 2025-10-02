Quién es Carlos Pérez Osorio, el documentalista mexicano interceptado por Israel en aguas internacionales

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es el documentarista Carlos Pérez Osorio? Foto: Getty Images

El nombre del documentalista Carlos Pérez Osorio ha sonado en las últimas horas, luego de que se diera a conocer que es uno de los mexicanos que viajaban en un barco interceptado por fuerzas israelís en aguas internacionales el pasado miércoles 1 de octubre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el documentalista compartió un video donde relató lo ocurrido con él y sus compañeros, quienes formaban parte de la flotilla Global Sumud, que buscaba abrir un corredor humanitario en favor de Gaza, zona constantemente atacada por Israel.

“Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales, impidiendo que nuestra misión llegara a abrir un corredor humanitario en Gaza”, afirmó Pérez Osorio ante la cámara.

La flotilla denunció la intercepción ilegal de trece embarcaciones, mientras que otras treinta continúan su viaje hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo. Entre los barcos interceptados por Israel se encuentran: Adara, Alma, Aurora, Dir Yasín, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara y Sirius.

Tras tomar control de las embarcaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que los tripulantes podrían enfrentar dos escenarios, presentar cargos legales o ser deportados sin cargos.

¿Quién es Carlos Pérez Osorio?

Originario de la Ciudad de México, Pérez Osorio es un director y productor documental reconocido por narrar historias humanas en contextos complejos.

Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, obtuvo el Ariel 2021 a Mejor Documental por “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, disponible en Netflix, que relata la historia de la activista asesinada mientras buscaba justicia para su hija.

Además, ha dirigido proyectos como “La oscuridad de la Luz del Mundo”, sobre la controvertida iglesia liderada por Naasón Joaquín García; “Los Tigres del Norte: historias que contar”, estrenado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara; y la serie “LeBaron: muerte en la tierra prometida”, sobre la masacre sufrida por dicha familia.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Misión Global Sumud sigue pese a bloqueos de Israel, confirma activista mexicana Miriam Moreno]

Su trabajo también ha llegado a plataformas como Netflix, Prime Video, ViX y a la ONU, abordando temas de derechos humanos en Medio Oriente, África y Centroamérica.

Pérez Osorio hace documentales desde hace muchos años y “en otras esferas, por ejemplo, hice uno para la ONU, trabajé mucho en Medio Oriente, en África, trabajo mucho en Centroamérica”, contó en entrevista con El Universal anteriormente.