¿Quién es “Chito” Villegas, cantante acusado de violación?

“Chito” Villegas se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de violación por parte de María José Suárez. Pero ¿quién es el hombre señalado por la famosa? Unotv.com te da los detalles.

Fernando Villegas, nombre real de “Chito”, es uno de conductores de Banda Max que se ha ganado el cariño del público. De acuerdo con la información en su cuenta de Instagram, también es cantante, compositor y actor.

En una entrevista, “Chito” Villegas se describió como una persona que se encuentra entre ser “enojón y perfeccionista”. Además, confesó que terminó la licenciatura de Administración de Empresas.

El famoso acusado de delitos sexuales fue participante del concurso de música conocido como “La voz México”. De acuerdo con un video de su presentación, que circula en redes sociales, asegura tener lo necesario para alcanzar la fama.

El presentador solía ser muy activo en redes sociales y compartía momentos de trabajo y hasta de descanso. Sin embargo, desde el pasado noviembre de 2023 no ha publicado nada en Instagram.

Villegas tiene presentaciones en algunas plazas públicas, que presumía en redes sociales.

El presentador aseguró que, en 2020, durante la pandemia de COVID-19, personal de Banda Max lo buscó para ser parte del equipo de presentadores. En ese momento, dijo, tenía 39 años.

Después de darse a conocer los señalamientos de María José Suárez sobre Villegas, el cantante y presentador no se ha pronunciado al respecto.

En entrevista con el programa Ventaneando, María José Suárez afirmó que su caso no sería el único en el que se ve involucrado el cantante. Según dijo, serían, al menos, 7 víctimas.

“Mi voz tiene que ser escuchada, junto con la de todas las mujeres que este sujeto también lastimó, porque no soy la única. Hasta ahorita somos siete, varias, no se han atrevido a hablar ni en público ni nada, una se tuvo que ir de México. No está fácil”,

afirmó María José Suárez