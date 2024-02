Cinthya Velázquez, conocida como “Lenguas de Gato”, decidió romper el silencio y revelar detalles sobre su relación de cinco años con el famoso youtuber Luisito Comunica.

En una entrevista para el programa de YouTube Un Tal Fredo, la influencer mexicana compartió cómo fue su adolescencia, las pérdidas que marcaron su vida y, especialmente, la relación que mantuvo con Luisito, desde 2014 hasta 2019. Pero ¿Quién es Cinthya Velázquez, “Lenguas de Gato”? En Unotv.com, te contamos todos los detalles.

Cinthya Velázquez, también conocida como “Lenguas de Gato” o la “Chule”, es una influencer mexicana que saltó a la fama por su relación con el youtuber Luisito Comunica. Es hermana de Victoria Volkóva, una modelo trans, youtuber, maquillista y actriz mexicana.

Nació el 3 de diciembre de 1995, por lo que, actualmente, tiene 28 años de edad. Es originaria de la Ciudad de México; sin embargo, pasó parte de su vida en Querétaro. Tuvo una infancia difícil tras la muerte de su padre, quien perdió la vida a causa de un disparo en su automóvil.

Su madre inició una nueva relación, con quien ella llama: “El padrasto malvado”, quien, según explicó, abusó de ella y violentó a su madre. Ante el sufrimiento, Cinthya buscó refugio en sus amigos, que, al ser más grandes, la mal aconsejaron.

“Me empecé a involucrar en muchas cosas, yo me salí de total control. No quería estar en mi casa, no quería estar con el padrastro malvado, yo sólo quería ver que era que alguien te quisiera”.

Cinthya Velásquez