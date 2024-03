¿Quién es Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon acusado por maltrato a niños actores?

Dan Schneider fue productor de varios programas de Nickelodeon. Foto: AFP

Dan Schneider fue un productor de series infantiles y para adolescentes del canal Nickelodeon, donde se impulsó a estrellas como Drake Bell, Ariadna Grande, Jennette McCurdy, Amanda Bynes, Miranda Cosgrove y Victoria Justice, entre otras; ahora el hombre enfrenta señalamientos de abuso, discriminación y sexualización.

El exproductor de Nickelodeon se encuentra involucrado en la polémica por lo que se ha revelado en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” donde se le involucra en diversos casos de abuso laboral y sexualización a los menores con los que trabajaba.

Dan Schneider es señalado por haber tenido conductas inapropiadas con integrantes de la producción y jóvenes actores a quienes supuestamente sexualizaba.

¿Quién es Dan Schneider?

A lo largo del tiempo el nombre de Schneider ha sido relacionado con historias de abuso, discriminación y sexualización durante su época como guionista en la televisora en donde desde los años 90 e inicios de los 2000, produjo proyectos como “Drake y Josh”, “iCarly o “Zoey 10”, entre otros.

Previo a su trabajo como productor en “canal Nick”, Schneider coprotagonizó varias películas, incluyendo “Making the Grade” “Happy Together” y “Hot Resort” en la década de los 80.

Dan Schneider comenzó a escribir y producir una serie de programas de televisión de gran éxito. Su carrera como escritor inicia en la década de 1990 con “All That”, una serie de sketchs que tuvo buena popularidad y que lo llevó a trabajar en Nickelodeon.

Se mantuvo en la televisora desde los años 90 hasta inicios de los 2000, donde escribió o produjo proyectos como “Drake y Josh”, “iCarly”, “Zoey 101”, “The Amanda Show”, “Victorious” y “Sam & Cat”.

En marzo de 2018, se anunció que el productor y Nickelodeon acordaron no extender el contrato al considerar que las producciones en curso estaban llegando a su fin.

La decisión llegó en medio de las acusaciones de la conducta que el productor había mostrado en el pasado con las estrellas y producción de sus programas, que incluían maltratos, presupuestos inflados, largos períodos de producción y la publicación en su cuenta de Twitter de fotos de los dedos de los pies de las jóvenes actrices de sus producciones.

Actualmente no hay ninguna producción en donde Dan Schneider esté involucrado, medios señalan que se encuentra casado con Lisa Lillien, una mujer estadounidense reconocida por ser una emprendedora con varios negocios online y que fue directora de desarrollo de convergencia de Nickelodeon y productora de Telepictures.

En el libro “I’m Glad My Mom Died” de Jennette McCurdy, la actriz relata haber sido víctima de abuso durante su participación en Nickelodeon, aunque no menciona explícitamente el nombre de Schneider, sólo lo llama “El Creador”.

Dan Schneider acepta sus conductas y se disculpa

El exproductor Dan Schneider participó de una entrevista de 20 minutos publicada en YouTube, realizada por BooG!e donde aseguró que “afrontar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente, le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”.

“Estuvo mal”, dijo Schneider. “Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez se haya puesto en esa situación. Además, pido disculpas a las personas que caminaban por la aldea de grabación, o dondequiera que sucedieran, porque hubo muchas personas que presenciaron lo ocurrido y que también se sintieron incómodas, así que también les debo una disculpa”.