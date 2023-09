¿Quién es Diana Puente, la hermana peruana de Anahí?

Anahí tiene una hermana llamada Diana Puente. Foto: Cuartoscuro

Anahí, quien inició una carrera a muy temprana edad, reveló que además de Marichelo tiene otra hermana en Perú, que se llama Diana y a la que describió como “una mujer hermosa”. Pero, ¿quién es Diana Puente, la hermana de la cantante? Unotv.com te da los detalles

¿Quién es la hermana de Anahí?

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la integrante de RBD dio detalles de su hermana Diana Puente, producto del primer matrimonio de su padre en Perú mientras consolidaba una carrera como cantante.

“Yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana, yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana”.

La famosa informó que su hermana Diana fue participante de un concurso de belleza en su natal Perú.

“Fue Mis Perú. Es una mujer hermosa”.

Hace unos años, Diana Puente confirmó en su cuenta de Twitter que ella era la hermana mayor de Anahí.

Ver más Como vee muchas personas preguntandome les confirmo si soy Diana Hitarina Puente Hidalgo la hermana de @Anahi ! Gracias ♥ — Diana Puente Hidalgo (@Diana_PuenteH) June 7, 2011

A través de las plataformas digitales, Diana Puente, la hermana de Anahí, comparte algunas fotografías en donde se puede notar que la bella mujer y la cantante comparten una mirada muy similar.

En las redes sociales, Diana Puente se deja ver en los momentos de descanso y de celebración en Perú, país en el que radica.

Sin embargo, Diana Puente parece no convivir mucho con Anahí y Marichelo, hijas de su padre, pues no comparten fotografías juntas en redes sociales; aunque no niegan su relación y la reconocen públicamente.

La hermana de Anahí agradece a los fans de su famosa hermana, quien tiene problemas de audición, por el apoyo que le dan a la también actriz.

Ver más Sean muy felices!Gracias por sus increibles muestras de carinio! Admirable como apoyan a mi hermana @Anahi gracias y ariba #DosHogares ! — Diana Puente Hidalgo (@Diana_PuenteH) June 7, 2011

En redes sociales, circulan fotografías de la hermana de Anahí cuando era participante de un concurso de belleza en la década de los 90.