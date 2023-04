¿Quién es el Ecoloco, el villano de “Odisea Burbujas”?

El Ecoloco fue el villano de los 80. Foto: Cuartoscuro

Así como “Chiquilladas” se convirtió en un éxito en los años 80, otro programa favorito de los niños de ese tiempo fue “Odisea Burbujas”, de la que saltó a la fama El Ecoloco, el villano que amenazaba con contaminar al planeta.

Otro distintivo del personaje es que podía trasladarse en su “mugremóvil” e incluso viajaba con él en el tiempo. Los actores que lo interpretaron fueron Humberto Espinosa Magaña y Luis Alfonso Padilla.

El Ecoloco es recordado como el personaje malvado de las aventuras de Patas Verdes, Mimoso Ratón, la fotógrafa Mafafa Musguito, el reportero Pistachón Zig-Zag y al doctor Memelovsky, todos ellos los protagonistas del universo de “Odisea Burbujas”.

¿Quién es el Ecoloco, el villano de los 80?

Además de sus constantes amenazas sobre dañar el medio ambiente, cuando aún no existía el calentamiento global, El Ecoloco tenía un look muy particular.

Vestía de morado, tenía una enorme capa y un sombrero que… sí, lo hacía parecer un brujo. A simple vista, parecía que El Ecoloco no se bañaba, quizá esto iba en contra de sus principios.

Ver más #GeneracionBurbujas #DomingosDeOdisea #EcolocoPastel

Cómo cuando al Ecoloco se le ocurre hacer un pastel de cumpleaños.

¡ Feliz domingo de Odisea !😄

— Burbujas (@OficialBurbujas) April 2, 2023

Este malvado se encargaba de obstaculizar las buenas intenciones del equipo del doctor Memelosky, a quien consideraba su gran enemigo.

El científico Memelosky lideraba al sapo Patas Verdes, a Mimoso Ratón, a la lagartija Mafafa Musguito y al abejorro Pistachón Zig-Zag.

¿Cuál era su frase iconica?

El Ecoloco todo el tiempo tenía el deseo de destruir el medio ambiente y su frase más famosa era:

“Mugre, basura y smog, no hay mejor combinación”.

Este enemigo de la ecología incluso llegó a grabar una canción en la que ponía de manifiesto su amor por la basura y la suciedad.

Ver más Pensando mucho en cuando el mundo era un lugar mejor porque teníamos a Odisea Burbujas. 🥹💗 pic.twitter.com/Zdrftz2CZI — Mariana Ceja (@an_autumn_bird) March 31, 2023

¿Qué pasó con “Odisea Burbujas”?

La primera transmisión del programa fue en 1979 y se mantuvo en el aire hasta 1984. En 2003, regresó a la televisión con nuevos actores y personajes.

La serie fue creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano.