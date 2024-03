¿Quién es el Escorpión Dorado y por qué es famoso?

Uno de los personajes más irreverentes del mundo del espectáculo es, tal vez, el Escorpión Dorado, personaje creado por Alejandro Montiel. A través de redes sociales, el enmascarado se ha colocado como uno de los más seguidos por los cibernautas y Unotv.com te cuenta por qué es tan famoso.

La popularidad del Escorpión Dorado llegó en las plataformas digitales, en donde, con su peculiar estilo, ha entrevistado a grandes personalidades de la vida pública. Actrices, cantantes, periodistas y comediantes han dado un paseo a bordo del vehículo del personaje.

En su canal de YouTube, el Escorpión Dorado supera los nueve millones de suscriptores que reciben con gran agrado los videos en donde hace polémicas entrevistas. Entre los videos más vistos por los fieles fans del enmascarado, se encuentra el de la actriz Karla Souza, entrevista que supera los 22 millones de reproducciones.

También destacan las entrevistas con Eugenio Derbez, “Chuponcito”, Franco Escamilla, Facundo y Drake Bell.

La popularidad del Escorpión, además, se hace presente en su cuenta oficial de Instagram, en donde supera los seis millones de seguidores, con quienes comparte momentos de sus entrevistas.

La popularidad del “Escorpión Dorado” comenzó a crecer con las polémicas opiniones que daba respecto a diversos temas.

Aunque el auge llegaría con la sección conocida como Escorpión Dorado al volante, en donde han desfilado gran cantidad de personalidades que adoptan el sentido de sátira, sarcasmo e irreverencia que caracteriza al personaje de Alex Montiel.

En noviembre de 2023, Alex Montiel desató una nueva polémica por su presunta infidelidad con la influencer Fabiola Martínez. El escándalo ocasionó que el youtuber hiciera una aclaración en la que participó su esposa Dana Arizu.

La pareja señaló que su caso no se puede definir como infidelidad porque mantienen un matrimonio abierto.

Dana pidió que no se hablara con el término infidelidad sobre la situación y expresó que deseaba que su esposo no tuviera una mala imagen por lo ocurrido. En cuanto a su matrimonio, señaló que ambos han trabajado mucho por estar juntos.

Después de la aparición de Alex y Dana, Fabiola sostuvo que no era real lo del matrimonio abierto porque ella esperaba que la relación se terminara debido a que así lo había acordado con el youtuber; dijo que incluso había un plazo para la ruptura.

“Así que yo no fui ni soy la amante de nadie, las amantes se esconden, yo jamás estuve escondida, él jamás me escondió, él me dio un lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana”

Publicó en Instagram Fabiola Martínez