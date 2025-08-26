¿Quién es el líder de la semana 5 en “La Casa de los Famosos México”?

GENERANDO AUDIO...

“La Casa de los Famosos México” sigue causando sensación. Foto: Cuartoscuro

“La Casa de los Famosos México” vivió grandes emociones durante la prueba del líder, que por primera vez la ganó el comediante español Shiky.

La ventaja de ser líder de la semana es que tiene inmunidad, por lo que tiene asegurado una semana más en la casa, además de tener la posibilidad de poder salvar a un habitante de la placa de nominados y disfrutar de la suite.

Así ganó Shiki la prueba de líder en “La Casa de los Famosos México”

La dinámica para la prueba del líder de la quinta semana en “La Casa de los Famosos México” fue llamada “La Jugada Crece”, donde los habitantes tuvieron que lanzar una pelota a hoyos con cantidades, tal como sucedía con el tradicional juego de “la canica” que se localizan en las ferias.

En la última ronda de la dinámica, Dalílah, Shiky y Mar se estaban disputando el liderato. Polanco inició con 300 puntos, el segundo fue el español que consiguió 450 puntos, mientras que la cantante fue la última en pasar, pero fue descalificada por “La Jefa”.

El líder de la semana en “La Casa de los Famosos México” puede invitar a otro habitante a disfrutar de la suite y en esta ocasión, por sorteo, fue Mariana Botas.

La “moneda de la suerte” y el cambio en las habitaciones

Otra de las dinámicas que se dieron ayer lunes en “La Casa de los Famosos México” fue la “moneda de la suerte” lo que provocó un cambio de habitaciones.

La participante que encontró la moneda fue Elaine Haro, ventaja que le dio la oportunidad de modificar la conformación de los equipos.

Por lo que la influener dejó el cuarto Día para pasarse a Noche, mientras que Guana pasó del cuarto Noche a Día y así quedan las habitaciones.

Integrantes cuarto Día

Facundo

Shiky

Mariana Botas

Dalílah Polanco

Guana

Integrantes cuarto Noche

Aldo de Nigris

Elaine Haro

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

El día de mañana miércoles será el día de la nominación, donde se conocerán los nombres de aquellos habitantes que podrían salir el próximo domingo y ser el quinto eliminado de “La Casa de los Famosos México”.