¿Quién es el novio de Verónica Toussaint, que estuvo con ella durante su lucha contra el cáncer?

La muerte de Verónica Toussaint, a los 48 años, entristeció al mundo del espectáculo. La conductora enfrentaba una lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado; sin embargo, no estuvo sola, pues mantenía una relación con un empresario, según confesó en una entrevista.

Él era el novio de Verónica Toussaint

Aunque la famosa fue muy reservada con su vida personal, en 2022, la actriz confesó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que tenía una relación con un empresario textil.

La querida conductora reveló que lo conoció mientras se encontraba en su tratamiento contra el cáncer y dijo estar “muy enamorada”.

“Sí, muy enamorada. La verdad es que muy agradecida… Cómo fueras a pensar que mientras yo ando peleando con las quimioterapias, lo conocí. Entonces, si me preguntas cuánto llevo con él: llevó 16 quimios, dos cirugías, dos covid y 15 radios… Imagínate, enamorarte mientras andas defendiendo tu vida”.

Además, Verónica Toussaint describió a su enamorado como “fantástico” y reveló que no formaba parte del medio del espectáculo.

“Él es muy fantástico. Él se dedica al negocio de la ropa, es textilero. Gracias a Dios no se dedica a este medio… El güero es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso, porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto”.

La famosa destacó que, aunque se conocieron durante su guerra contra el cáncer, él se dijo “agradecido” por la mujer que era derivado del proceso de la enfermedad que terminó por cobrar la vida de la también actriz.

“Él es un guerrerazo por aventarse el tiro de acompañarme, de irme conociendo. Yo le decía ‘espérame, si me aguantas tantito, déjame acabo esto y ya me vas a conocer sin esto’. Sin embargo, él hace poquito me dijo ‘yo estoy muy agradecido, por el proceso que has vivido hoy eres la mujer que eres’”.

“El amor es un gran motor. Es un regalazo, es un angelote, ha sido muy bonito enamorarme a los 46, porque te enamoras diferente que a los 22 y es precioso”.