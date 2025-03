¿Quién es el “Pistache”, supuesto exnovio criminal de Manelyk González que salió a relucir tras pleito con Aleska Génesis?

GENERANDO AUDIO...

El nombre de David “N”, mejor conocido como “Pistache”, se volvió tendencia luego de la confrontación en el reality “La Casa de los Famosos All-Stars” entre Aleska Génesis y Manelyk González, con quien supuestamente mantuvo un romance. ¿Quién es el supuesto exnovio criminal de la influencer? En Unotv.com Te lo compartimos.

¿Quién es el “Pistache”, supuesto exnovio criminal de Manelyk González?

Según los reportes, a David “N”, alias el “Pistache”, lo identificaron como uno de los líderes del grupo criminal denominado como Unión Tepito.

En 2018, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Marina (Semar) lo detuvieron, tras una orden de cateo, en un departamento del complejo High Park, en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México.

Durante el operativo también capturaron a Gabriel Eduardo “N”, alias el “Tiger”, así como a una mujer, quienes formaban parte del grupo delictivo.

Al hombre lo vincularon a proceso por los supuestos delitos de venta y distribución de droga, homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, entre otros.

Actualmente, el “Pistache” se encuentra en el Reclusorio Oriente, de acuerdo con el medio Excélsior.

¿La influencer confirmó el romance?

En una entrevista con la periodista Adela Micha, Manelyk González habló del supuesto romance que mantuvo con David “N”, asegurando que desconocía el tipo de actividades a las que se dedicaba su pareja.

“¿Sabes? Tuve una experiencia, pero, cuando él empieza en todo este rollo, con cosas turbias, lo empiezan a vincular conmigo cuando teníamos nosotros ya 5 años separados”, señaló la influencer.

La exparticipante de “Acapulco Shore”, a quién Niurka se le fue con todo, afirmó que, tras poner fin a su relación, no volvió a tener contacto con el “Pistache”, quien, según sus palabras, obtuvo fama de criminal años después.

“Me empiezan a ligar con él. Tenemos muchísimo tiempo separados, que no hablamos, que no tenemos ni la más mínima comunicación. Él era una persona normal, no como años después”, confesó la modelo.

Aleska Génesis saca a relucir al “Pistache” tras pleito con Manelyk González

Tras un posicionamiento en “La Casa de los Famosos All-Stars”, el ambiente se puso tenso luego de que la ex de Nicky Jam vinculara a Manelyk González con David “N”, presunto líder de la Unión Tepito.

“¿Y tú por qué? Por estar con un narco, por estar de reality en reality. El burro hablando de orejas”, señaló Aleska Génesis.

La molestia de la modelo se suscitó luego de que la exparticipante de “Resistiré” asegurara que se hizo famosa por “bruja, ratera y prepago”.