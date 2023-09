¿Qué ha sido de Elsa Aguirre, la actriz mexicana que cumple 93 años?

Elsa Aguirre en foto de archivo del 2005. Cuartoscuro

Hablar de Elsa Aguirre es referirse a una de las divas de la época de oro del cine mexicano que se mantuvo activa hasta el 2004, cuando participó en la serie “Belinda”.

Elsa nació un 25 de septiembre de 1930, por lo que a 93 años de su natalicio hacemos un recuento, a manera de homenaje, de la actriz que se consagró tras sus actuaciones en películas como “Ojos de juventud” (1948), “Lluvia Roja” (1949) y “La estatua de carne” (1951).

Ver más #ElsaAguirre pic.twitter.com/JlE1oIeGZ2 — Enrique López as Sheriff John T. Chance (@enlopter) September 3, 2023

¿Qué ha sido de Elsa Aguirre?

Contrario a lo que se creería, doña Elsa Aguirre se mantiene activa en redes sociales, siendo su preferida Instagram, en donde continuamente sube videos de las películas en las que actuó y fotos editadas a color de la época en la que brilló en el cine mexicano.

En la red social referida, Elsa Aguirre cuenta con más de 32 mil seguidores y en uno de sus mensajes más recientes, el cual acompañó de una foto, escribió: “A días de cumplir 93 años, ni yo misma me lo creo que pude llegar a esta edad, feliz, en paz, sobre todas las cosas; una persona que no conoce la paz de su alma y su espíritu nunca conocerá la verdadera felicidad”.

Ahora, retirada de los escenarios, sus fans todavía recuerdan su última aparición en la televisión, en la serie “Belinda” del 2004, además de las fotos que hizo en traje de baño para la revista TV Notas dos años antes, en las cuales lució esplendorosa.

Actualmente, se sabe que Elsa Aguirre vive en Cuernavaca, ciudad donde hace yoga, práctica que descubrió hace ya más de 50 años de la mano del médico veracruzano José Manuel Estrada, quien era cabeza de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Además, se ha declarado vegetariana.

En enero del 2022, la Universidad de Guadalajara le otorgó la presea Mayahuel de Plata, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Durante el evento Elsa contó, vía remota, que tuvo “la profesión que necesitaba, y cuando ya no me sentía a gusto de cómo vivía, aparece el gran gurú (José Manuel Estrada) y puse atención, y dije, yo me voy por ahí… y no me importó mi carrera”.

Ver más El 25 de septiembre de 1930 nace en Chihuahua Elsa Aguirre, destacada actriz mexicana que actuó en 38 películas como: pic.twitter.com/RkJSBECoM5 — Alfredo Arrieta (@Alfredo42668193) August 16, 2023

Elsa Aguirre, toda una vida dedicada a la actuación

Sin lugar a dudas, Elsa Aguirre marcó toda una época dentro del cine y la televisión, convirtiéndose en una de las actrices más icónicas de México, nombrada por muchos como una verdadera diva del séptimo arte.

Sus últimas apariciones en cine fueron en “La muerte de un gallero”, en 1977, y “Albur de amor”, en 1979, junto a Antonio Aguilar –conocido como “El charro de México”, y abuelo de Ángela Aguilar—, quien, curiosamente, la coronó como reina de la primavera antes de que debutara en cine.

El nombre completo de la actriz es Elsa Irma Aguirre Juárez. Nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930 e inició su camino en el mundo del séptimo arte cuando apareció, en 1945, en la película “El sexo fuerte”.

En el cine, destacó por su talento y ganó fama de mujer fría y hasta de vampiresa, por los roles que le tocaban desempeñar en los filmes.

La actriz es recordada por participar, entre otras, en las siguientes películas:

“Don Simón de la Lira”

“Ojos de juventud”

“Una mujer decente”

“La estatua de carne”

“Acapulco”

“Cantando nace el amor”

“Cuidado con el amor”

“Ama a tu prójimo”

“Pancho Villa y la Valentina”

“Casa de mujeres”

“Los años vacíos”

En telenovelas, destacó su participación en “Lo blanco y lo negro” (1989), “Acapulco, cuerpo y alma” (1995), “Mujeres engañadas” (1999) y “Lo que es el amor” (2001).

Las anécdotas

La actriz Elsa Aguirre confesó en alguna ocasión que cuando grababa la película “Cuidado con el amor”, Pedro Infante le robó un beso, a lo cual ella respondió con una bofetada.

Aunque, cuenta la anécdota, la actriz sí se sentía atraída por el ídolo de Guamúchil nunca accedió a sus propuestas.

Ya con algunos años de viudo, el protagonista de “Macario”, don Ignacio López Tarzo, sorprendió al mundo entero al declararle su amor a Elsa Aguirre, de quien dijo es “la mujer más bella del mundo”.

Ver más Hoy conmemoramos el natalicio de Miguel Zacarías, destacado director, escritor y productor de cine, quien en 1954 dirigió la película “Cuidado con el amor”, protagonizada por Elsa Aguirre y Pedro Infante. pic.twitter.com/2Vz4N75hQK — Alfredo Arrieta (@Alfredo42668193) August 16, 2023

En declaraciones a medios, Ignacio López Tarso confesó que notó la belleza de la actriz desde que eran jóvenes y cuando la volvió a ver quedó impresionado.

“Qué belleza. Tiene 90 años y está bellísima. Qué piel tiene, qué humor, qué cuerpazo tiene y además está muy sana mentalmente”, señaló el actor durante un homenaje a la actriz Jacqueline Andere en marzo de 2022.