¿Quién es Emily Cinnamon, hija del “Canelo” Álvarez?

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos más famosos de la actualidad y además de ser un campeón del cuadrilátero es un padre amoroso de cuatro, entre ellos, Emily Cinnamon.

La hija mayor del “Canelo” Álvarez ha destacado por su dedicación a la equitación y por un posible futuro en el modelaje.

En unotv.com te contamos más sobre Emily Cinnamon, quien se está haciendo de un nombre a su corta edad en el mundo del deporte y el entretenimiento.

Emily Cinnamon, amante de la equitación

Emily Cinnamon, de 17 años, es amante de la equitación, y través de sus redes sociales ha publicado fotos y videos dominando los obstáculos montada en sus caballos, e incluso ha participado en competencias nacionales como internacionales.

La joven ha participado en Festivales Nacionales Deportivos Ecuestres y en el North American Youth Championship; sin embargo, también ha expresado su gusto por la actuación.

En una entrevista que Emily concedió a la revista Hola!, hace un tiempo, explicó que su acercamiento con los caballos se dio a muy temprana edad, pero su más grande sueño es la actuación.

Y sobre seguir una carrera en la actuación, “Canelo” Álvarez le dijo a Telemundo que no le gustaría que su hija “estuviera mucho envuelta en lo que son los medios. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista. Obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento”.

¿Quiénes son los otros hijos del “Canelo” Álvarez?

Emily Cinnamon es la hija mayor del boxeador y es fruto de la relación que tuvo el deportista mexicano con su novia de la adolescencia, Karen Beltrán.

“Canelo” Álvarez tiene otros tres hijos: Mía Ener, producto de la relación que tuvo con la modelo Valeria Quiroz; María Fernanda Álvarez, hija que tiene con su actual esposa Fernanda Gómez; y Saúl Adiel Álvarez, su único hijo varón, fruto de la corta relación que el boxeador mantuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda.