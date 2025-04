¿Quién es Hayao Miyazaki, fundador del Studio Ghibli, y qué piensa de la IA?

GENERANDO AUDIO...

Hayao Miyazaki. Foto: AFP

El frenesí por crear ilustraciones con inteligencia artificial (IA) al estilo del Studio Ghibli, utilizando la herramienta de generación de imágenes de ChatGPT se ha expandido a lo largo del mundo.

La tendencia viral hizo que usuarios de todo el mundo inundaran las redes sociales con imágenes basadas en el estilo de dibujo a mano del famoso estudio de animación japonés Ghibli, fundado por el director Hayao Miyazaki, conocido por películas como “El viaje de Chihiro” y “Mi vecino Totoro”.

La fiebre por las ilustraciones estilo Ghibli ha revivido, también, una declaración de Miyazaki respecto al uso de la IA para crear imágenes.

El 2016, el fundador del Studio Ghibli afirmaba, después de ver una imagen generada por IA, que “nunca desearía incorporar esa tecnología” a su trabajo, “en absoluto”.

¿Quién es Hayao Miyazaki?

Hayao Miyazaki es un director de cine, animador, ilustrador, empresario, mangaka, productor y fundador del prestigioso Studio Ghibli.

El director de cine de animación, recuerda Cultura UNAM, nació un 5 de junio de 1941, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, siendo su país, Japón, parte del llamado eje.

El padre de Miyazaki dedicó su vida a la fabricación de timones para aviones de la armada imperial japonesa, por lo que su familia tenía que cambiar constantemente de residencia.

Fue en uno de esos cambios, mientras vivía en un pueblo llamado Utsunomiva, cuando Hayao Miyazaki, que tenía 4 años, fue testigo de un bombardeo nocturno, el cual provocó que su familia huyera en medio de las llamas.

Todo lo anterior quedaría retratado, posteriormente, en varias de las películas del Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki, además de sus propias vivencias, está influenciado por el manga, principalmente el realizado por Osamu Tezuka, creador de Jungle Taitei y Astroboy.

Además, cuando estudiaba Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Gakushuin (Tokio), el futuro director de cine descubrió su pasión por escritores como Lewis Carroll, Roald Dahl y Ursula K. Le Guin, entre otros.

En 1963 entró a trabajar en la compañía Toei Doga. Fue en 1972 cuando debutaría con su primer trabajo de animación en la película Yuki nao Taiyou.

La ópera prima de Miyazaki, Kaze No Tani no Naushika (Nausica del Valle del Viento), vio la luz en 1983. Dos años después, junto con los productores Isao Takahata y Toshio Suzuki fundarían el Studio Ghibli.

En 2009 el ilustrador japonés anunció su retiro y en 2014 recibió un Oscar honorífico.

Entre las obras del director destacan El viaje de Chihiro, que ganó un Oscar a la mejor película de animación en el 2002, El castillo Vagabundo y Ponyo en el acantilado.

¿Qué piensa Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli, de la IA?

El amplio uso de la herramienta de IA para imitar el estilo del Studio Ghibli también ha suscitado dudas sobre posibles violaciones de los derechos de autor.

“El panorama legal de las imágenes generadas por IA que imitan el estilo distintivo de Studio Ghibli es un terreno incierto. Por lo general, la legislación sobre derechos de autor sólo ha protegido expresiones específicas y no estilos artísticos en sí”, afirmó Evan Brown, socio del bufete de abogados Neal & McDevitt, a Reuters.

En este contexto, los comentarios de Hayao Miyazaki, sobre las imágenes generadas por IA, resurgieron después de que la tendencia estalló en redes sociales.

“Estoy totalmente disgustado”, dijo Miyazaki después de que se le mostró un primer render de una imagen generada por IA. “Nunca desearía incorporar esta tecnología a mi trabajo, en absoluto”, remató.

En un clip, que formó parte del documental “NHK Special: Hayao Miyazaki – The One Who Never Ends”, se ve que el director asiste, perplejo, a los movimientos de una criatura, estilo zombie, creada a partir de IA.

En el video del 2016, el director se dice disgustado y afirma que él nunca incorporaría esa tecnología a su trabajo.

Cuando los creadores de la imagen le explican a Miyazaki que lo que buscan es “crear una máquina que haga imágenes como lo harían los seres humanos”, el director expresa, de manera contundente: “creo que los seres humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos”.