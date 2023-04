¿Quién es Héctor Parra, actor detenido por supuesto abuso sexual contra su hija?

Héctor Parra enfrenta a la justicia en la Ciudad de México por el supuesto abuso sexual en agravio de su hija Alexa, producto de su relación con Ginny Hoffman.

El actor Héctor Parra alcanzó fama en la década de los 90 con emblemáticos melodramas en los que mostró su talento en la interpretación de personajes, y se colocó como uno de los galanes de la pantalla chica de la época.

Entre las primeras telenovelas en las que participó Héctor Parra se encuentra, en 1991, “La pícara soñadora”, junto a la fallecida Mariana Levy. En la historia interpretaba a un abogado que intentaba enamorar al personaje de la hija de Talina Fernández.

Los éxitos en la carrera de Parra continuaron, pues el actor formó parte del reparto de “El vuelo del águila”, en 1994, del popular productor Ernesto Alonso.

Años más tarde, Héctor Parra compartió créditos con Gabriela Spanic en “La usurpadora”. En dicho proyecto, también participó junto a famosos como Chantal Andere, Libertad Lamarque, Fernando Colunga y Juan Pablo Gamboa, entre otros.

En la trayectoria del famoso, acusado desde agosto pasado de haber abusado de su hija Alexa, también hay personajes en melodramas de corte infantil como “María Belén”, “Cómplices al rescate” y “Alegrijes y Rebujos”.

Sin embargo, Parra no se ha mantenido alejado del medio de espectáculo, pues actuó en la novela “Cielo Rojo”, junto a Edith González, Mauricio Islas, Regina Torné y Carmen Beato. Además, ha mostrado su talento en programas como “Lo que la gente cuenta” o “Lo que callamos las mujeres”.

Pero el éxito que tenía Parra a nivel profesional parecía no repetirse en el plano del amor, pues mantuvo relaciones que nos prosperaron con las madres de sus hijas, una de ellas, la famosa Ginny Hoffman, de quien se habría filtrado un audio supuestamente amenazando a su hija Alexa.

Aunque son pocas las imágenes, el actor comparte en redes sociales momentos junto a su hija mayor, Daniela Parra.

Y si bien gozó de fama, el primer deseo de Parra no era ser actor, sino piloto aviador, según refirió hace años al canal de YouTube Momentos de Novela.

“Yo, antes de ser actor y haber pensado en ser actor alguna vez, iba a ser piloto aviador. Y bueno, por azares de la vida, el destino, dicen que el destino ya está hecho, pues me fue llevando a esta carrera también maravillosa; no me arrepiento, pero se queda en mi gusto personal el hecho de la aviación”.

Héctor Parra