¿Quién es Herly RG, influencer que se peleó con Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es duramente criticado luego de referirse al cuerpo y peso de las mujeres. Entre las reacciones a las declaraciones del conductor de televisión se encuentran las de Herly RG, quien terminó peleándose, en redes sociales, con el presentador. Unotv.com te dice ¿quién es la popular influencer?

Herly RG, cuyo nombre completo es Herlanlly, se dio a notar en redes sociales con la creación de su personaje al que llamó “Tomás” y con el que hacía sátira y se burlaba de los comentarios y actitudes machistas. Gracias a su forma de hacer crítica social, la joven mujer comenzó a popularizarse en plataformas digitales.

“Yo no sabía que las cosas se iban a dar tan rápido. No sabía que de la noche a la mañana me iba a viralizar”.

Herly RG.