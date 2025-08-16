¿Quién es Isadora Lagos, Miss Guerrero detenida con un arma de fuego?

GENERANDO AUDIO...

Detienen a Isadora Lagos, quien fuera Miss Guerrero. Foto: Getty

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue detenida la noche del jueves cerca de la caseta la Venta, de la autopista del Sol. En su detención destacó que el vehículo donde viajaba había un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la cual no pudo ser acreditada su legal posesión.

Junto a la joven, fue detenido su chofer, quien conducía una camioneta de color blanca, con placas del estado de Morelos. Ambos fueron trasladados a la delegación regional de la Fiscalía General de la República de Acapulco, donde su situación legal se definirá en las próximas horas.

La FGR será la encargada de definir los cargos y el procedimiento legal correspondiente por la presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delito que puede alcanzar penas de prisión de hasta 15 años.

¿Quién es Isadora Lagos?

Isadora Lagos tiene 25 años, es licenciada en Derecho y actualmente está cursando la licenciatura en Gastronomía. Además, entre sus gustos destaca su amor por el deporte y el arte.

Incluso, le gusta practicar crossfit y tiene un gusto particular por la arquitectura clásica y la historia de nuestro país.

También se le conoce por su profunda conexión con los animales, especialmente con los perros, lo que la ha llevado a ser voluntaria desde hace años en albergues, campañas de esterilización y vacunación.

De momento, su cuenta en Instagram aparece como “no disponible”

¿Isadora Lagos ya no representará a Guerrero en Miss México?

Isadora Lagos renunció al título estatal y a su participación en la competencia nacional por presuntos desacuerdos con la organización estatal.

Su reemplazo

Isadora Lagos fue reemplazada por Victoria Zermeño, de 24 años, quien es licenciada en Administración y Gestión Fiscal de PyMes, estudiante de diseño, corte y confección de modas, así como coach de pasarela, habla inglés, ama cantar y viajar.