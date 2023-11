¿Qué se sabe de Jessica López Rivera, la mujer que no le paga la renta a César Bono?

César Bono acusó a Jessica López Rivera por no pagarle renta. Foto: Cuartoscuro

César Bono, quien tuvo serios problemas de salud, reveló que Jessica López Rivera no le quiere pagar la renta por habitar una de sus propiedades. ¿Quién es ella? Te lo vamos a contar.

¿Quién es Jessica López Rivera, la mujer que no le paga la renta a César Bono?

Según su cuenta de X, antes Twitter, Jessica López Rivera, cuya edad se desconoce, es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, la institución de salud señaló que la mujer, quien no le quiere pagar la renta al actor, el cual es famoso por la serie de “Vecinos”, no forma parte de su plantilla de empleados.

“Sobre la denuncia pública del actor César Bono hacia una persona por falta de pago de renta de su propiedad (…) se precisa que la persona a la que hace referencia no es trabajadora de este Instituto”, detalló el IMSS en una publicación.

Sin embargo, mostró su solidaridad con el histrión, de 73 años, señalando que “condenamos el engaño que expone el señor César Bono”.

En su perfil de Instagram, el cual ya no es visible, Jessica López Rivera se describe como una “emprendedora exitosa”. Además, es consultora de negocios y deportista.

¿Por qué fue la denuncia de César Bono contra Jessica López Rivera?

El pasado 21 de noviembre, el actor, quien sí tuvo contacto con las drogas, denunció a la mujer por no pagar la renta de su casa que habita en Huixquilucan, Estado de México.

En un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter, César Bono relató que Jessica López Rivera se negó a desalojar la vivienda, por lo que pidió ayuda al público.

Asimismo, dijo que la mujer le pagó un año completo de renta. Sin embargo, en lo que va del 2023, no ha recibido ni un sólo peso.

“Yo quería que me pagara mes con mes. De hecho, me pagó un año completo, pero no ha vuelto a pagar, en todo este 2023, ni un centavo”, detalló el actor, de 73 años.

César Bono reconoció que “la casa es mía y de nadie más”, ya que en más de 50 años de trayectoria “nunca le he robado un centavo a nadie”.