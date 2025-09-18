¿Quién es Jimmy Kimmel y qué famosos pasaron por su programa?

GENERANDO AUDIO...

Los invitados más recordados de “Jimmy Kimmel Live” – Foto: Reuters

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, activista cercano a Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.).

Jimmy Kimmel no solo es presentador, sino que también ha participado en películas y escribió un libro infantil. Hasta el momento, no se ha manifestado sobre la decisión de la cadena televisiva de sacarlo del aire.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel es “el presentador de mayor trayectoria en los programas de entrevistas nocturnas de Estados Unidos”, de acuerdo con el perfil del conductor publicado por la cadena estadounidense ABC.

No solo es el presentador de “Jimmy Kimmel Live“, sino que también es productor ejecutivo del show que, en 2022, se anunció que llegaría a 23 temporadas de forma ininterrumpida; sin embargo, esto está en riesgo con la suspensión.

Dicho programa, transmitido por ABC, se hizo popular por sus sketches de comedia y su variada lista de invitadas, incluyendo actores, músicos, atletas, comediantes, autores, políticos y figuras relevantes de las noticias.

En 2009, Kimmel fue el primer presentador de programa nocturno en crear un canal en YouTube para el contenido de su programa. Desde entonces, el canal de YouTube de Jimmy Kimmel Live! ha acumulado más de 20.7 millones de suscriptores.

En 2019, escribió e ilustró un libro infantil titulado “The Serious Goose“. Publicado por Random House Children’s Books, estuvo varias semanas en el número uno de la lista de bestsellers del New York Times.

Además de “Jimmy Kimmel Live!“, el conductor y comediante presentó los Premios Oscar dos años consecutivos en 2023 y 2024, lo que le valió el reconocimiento de la crítica.

Jimmy Kimmel durante los Premios Oscar 2023. | Foto: AFP.

“Fue la primera vez que la gala de los Premios Oscar contó con el mismo presentador en años consecutivos desde la década de 1990″, de acuerdo con ABC.

Anteriormente, presentó los American Music Awards cinco veces, copresentó los ESPY Awards con LeBron James, presentó la cena de la Asociación de Cronistas de la Casa Blanca de 2012 con el presidente Barack Obama y presentó los Premios Primetime Emmy tres veces.

Jimmy Kimmel también prestó su voz a personajes en “Paw Patrol: La Película“, la película nominada al Óscar “Un Jefe en Pañales” y “Un Jefe en Pañales 2“.

Cabe destacar que fue en 1997 cuando dio el salto a la televisión tras pasar 12 años trabajando en programas de radio matutinos. A partir de entonces, condujo múltiples programas además de “Jimmy Kimmel Live!“.

¿Qué dijo sobre Charlie Kirk?

En el monólogo del lunes por la noche, Jimmy Kimmel dijo que la “pandilla MAGA” estaba tratando de sacar provecho político del asesinato de Charlie Kirk, activista cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con la cadena británica BBC.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”. Jimmy Kimmel

Programa de Jimmy Kimmel. Foto: AFP

Cabe destacar que MAGA, siglas del eslogan Make America Great Again (en español, hacer a América grande de nuevo), es el nombre que se le suele dar al grupo de seguidores del presidente Trump.

El presentador de televisión, que ha sido frecuentemente blanco de las críticas del presidente Trump, se refirió a algunas críticas a que se izaran banderas a media asta en honor a Kirk y se burló de la reacción del presidente ante el asesinato.

“Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, dijo el presentador tras mostrar un video en el que Donald Trump cambiaba de tema cuando le preguntaban sobre la muerte de Kirk.

Los invitados memorables de “Jimmy Kimmel Live”

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, visitó el estudio de “Jimmy Kimmel Live!” en 2015, un año antes de que Donald Trump asumiera su primer mandato federal. En esa ocasión, reveló detalles de su vida personal como pocas veces.

Harrison Ford fue una de las intervenciones más sonadas del programa, pues visitó el estudio cuando se sabían pocos detalles de la séptima entrega de “Star Wars” y se desconocía si aparecería en la nueva entrega. Y aunque no confirmó nada, al final protagonizó “El Despertar de la Fuerza“.

George W Bush también acudió al show de entrevistas, en donde habló sobre sus padres, la toma de posesión de Donald Trump, las imitaciones de presidentes, su relación con la hija de Nixon, los ovnis y otros temas. Además, Jimmy y el expresidente se dibujaron el uno al otro.

La mexicana Salma Hayek es una invitada recurrente de los programas de entrevistas y en “Jimmy Kimmel Live!” dio varios momentos divertidos, como cuando contó que la orinó un mono.

Quentin Tarantino protagonizó en 2021 uno de los juegos más recordados del show de Kimmel, pues el presentador le leyó las descripciones de varias películas en VHS y el cineasta de “Pulp Fiction” tenía que adivinar de qué película se trataba.

Los segmentos entre John Krasinski y Jimmy Kimmel se hicieron célebres debido a las bromas que ambos personajes se hacían en el programa en vivo.

Rihanna también se volvió una de las invitadas más hilarantes del show debido a que también le hizo bromas al conductor, con quien también llegó a protagonizar un juego muy intenso.

¿Qué celebridades visitaron recientemente el programa?

A través del canal de YouTube de “Jimmy Kimmel Live!“, aparecen videos recientes con invitados destacados como Owen Cooper, quien se convertiría en el actor más joven de la historia en ganar un Emmy por la serie “Adolescencia“.

En los últimos meses pasaron celebridades como:

Bryan Cranston, actor de “Malcolm el de enmedio” y “Breaking Bad”

Christopher Lloyd, actor de la saga de “Volver al Futuro”

Mark Hamill, protagonista de la saga de “Star Wars”

Denzel Washington, actor de “Philadelphia”

Cabe destacar que, en junio de este año, Diego Luna apareció en “Jimmy Kimmel Live!” como presentador invitado y brindó un discurso que se hizo viral por su denuncia contra las redadas del ICE hacia migrantes latinoamericanos.

“Los inmigrantes construyen este país, lo alimentan, educan a sus niños y cuidan de sus ancianos. Pagan muchos impuestos, con papeles o sin ellos (…) Esto es lo que realmente merecen: ser plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen”. Diego Luna en “Jimmy Kimmel Live!”

Cabe destacar que uno de los grandes afectados por la suspensión de “Jimmy Kimmel Live!” es un mexicano: Guillermo Rodríguez, el inseparable asistente del presentador, quien lleva más de 20 años robándose la escena en uno de los programas más vistos de la televisión nocturna estadounidense.