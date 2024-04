Quién es Joe Alwyn, ex novio de Taylor Swift, con quien duró 6 años

Joe Alwyn fue novio de Taylor Swift. Foto: AFP

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift que se titula “The Tortured Poets Department” ha vuelto tendencia el nombre Joe Alwyn, quien fue novio de la cantante por seis años, te explicamos quién es y porque se ha vuelto viral.

¿Quién es Joe Alwyn?

Joe Alwyn es un actor británico que estudió en el Royal Central School of Speech and Drama y se convirtió en miembro del National Youth Theatre.

Entre sus proyectos ha estado el drama “Billy Lynn’s Long Halftime Walk” en donde fue protagonista y compartió créditos con Kristen Stewart, Vin Diesel y Steve Martin.

También formó parte del elenco de la cinta nominada al Óscar, “The Favourite” y “The Two Queens”.

Sin embargo, más allá de su trabajo como actor, Joe Alwyn ha saltado a la fama por su relación con Taylor Swift que duró seis años.

El actor incluso colaboró en la escritura de las canciones de los “Folklore” y “Evermore” de Swift en donde firmó bajo el seudónimo William Bowery, aunque más tarde la cantante confirmó que se trataba de su entonces novio.

Durante su relación, Joe Alwyn coescribió 6 canciones con Taylor Swift; fueron: “Exile” y “Betty” del disco Folklore de 2020, “Champagne Problems”, “Evermore” y “Coney Island” de “Evermore”; y “Sweet Nothing” de “Midnights” de 2022. Por lo cual se estima que recibe cifras millonarias por sus regalías.

“The tortured poets department”: ¿Qué canciones están dedicadas a Joe Alwyn?

Las redes sociales estaban inundadas de teorías sobre las canciones que Taylor Swift le dedicó a su ex en el nuevo disco “The tortured poets department”, desde el título porque señalan que Joe Alwyn y Paul Mescal tenían un chat grupal titulado “The Tortured Man Club” (El Club del Hombre Torturado), detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la cantante.

De acuerdo con interpretaciones de los fans el nuevo disco contiene temas como “So long, London” donde habla de lo difícil que era lidiar con la depresión de Alwyn y cómo ella parecía querer más compromiso, como matrimonio y tener hijos, mientras que su pareja nunca terminaba de decidirse.

En el tema “loml” menciona que varias veces pudieron haber terminado y regresado.

Taylor también tiene un tema que habla de cómo fue terminar la relación en medio de un tour, en “I Can Do It With a Broken Heart”.

Asimismo en “Black Dog” habla la sensación de pensar dónde está él e imaginarse qué siente.

Finalmente en “Fresh Out The Slammer” señala la libertad que siente ya que todo terminó.