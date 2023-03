Quién es Johanna Murillo, la pareja de Chema Yazpik

Johanna Murillo y Chema Yazpik tienen una hija en común. Foto: Cuartoscuro.

Johanna Murillo nació en Pachuca, México, hace 41 años, se ha dedicado desde hace casi dos décadas a la actuación y es la pareja de Chema Yazpik, con quien procreó a su hija Matilda de 4 años de edad.

La mexicana estudió Ciencias de la Comunicación, pero toda su vida supo que lo que ella quería hacer era actuar, así lo reveló en entrevista para UnoTV.com.

“Decidí ser actriz a los 24 años y creí que iba muy tarde, que ya no la iba a poder armarla porque no tenía las credenciales suficientes como una carrera o la experiencia adecuada, hasta hace poco se me quito esa sensación”, dijo Murillo.

Johanna narró que el hecho de haber vivido en Pachuca tantos años la mantuvo limitada a la cultura teatral o actoral, pues no tenía referentes de cómo armar una carrera y además, su entorno social, sobretodo su papá, pensaba que la actuación era una carrera para “encueratrices”.

“Soy tu fan”, la oportunidad de su vida

En 2010, después de haber participado en la telenovela “Corazón partido” y varas obras de teatro “indy y underground”, como describió la pareja de Yazpkik, llegó la mejor oportunidad de su vida, la serie “Soy tu fan”.

“Cuando yo tenía 27 años me cayó Soy tu fan y me cambió la vida, de forma laboral y personal, encontré a mi familia por elección y pude actuar como me gustaba, en un equipo donde importaba mi presencia y mi voz tenía espacio”. Johanna Murillo, actriz

Además de haber sido un éxito “Soy tu fan” le permitió formar amistades muy importantes con otros actores con Juan Pablo Medina, Martín Altomaro y Maya Zapata.

“Para mí son súper importantes, en la segunda temporada, como nos pasó a varios del equipo, me divorcié , venía con otros planes de vida, estaba cumpliendo 30 y esa crisis fue la que definió el camino que quería tomar y quien soy ahora”, añadió Johanna.

Johanna Murillo y Chema Yazpik, una relación que se dio después de muchos años de amistad

Johanna Murillo y Chema Yazpik se conocieron gracias a Martín Altomaro: “José María es carnal de Martín, pero nos tardamos en conocernos, fue curioso porque siendo tan amigos de Martín no nos topamos mucho, y cada quien estaba en sus temas. Fuimos amigos por mucho tiempo antes de ser pareja”.

Gracias a la sólida relación entre ellos la pareja decidió en tener un hijo: “Yo no tenía le necesidad de ser mamá hasta que conocí a Chema, lo platicamos mucho, lo pensamos mucho porque yo sentía que iba a perder todo el camino que estaba ganando o construyendo en mi carrera”.

“Haber sido amigos antes de pareja es algo que ha ayudado a que funcionen las cosas muchísimo, a la hora de enfrentar lso conflictos tenemos otra perspectiva”. Johanna Murillo, actriz.

Su hija Matina tiene 4 años y Johanna ha decidido seguir trabajando pues considera fundamental su desarrollo personal, como pareja, pero también profesional.

A finales de este año estrenará la serie “Sierra Madre” de HBO Max, la película “Ceremonia” (su primer protagónico en cine) y la tercera temporada de “Soy tu fan”, que aún no tiene fecha de lanzamiento.