¿Quién es John Milton, hipnotista asaltado en Sinaloa?

John Milton, hipnólogo chileno, fue víctima del robo de su camioneta en el estado de Sinaloa y no sufrió lesiones, según confirmó durante la noche de este martes 2 de septiembre. Medios locales reportaron que las autoridades sinaloenses localizaron el vehículo del llamado “caballero de la hipnosis“.

“Gracias a Dios, él se encuentra bien. Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto”. Comunicado publicado en las redes sociales de John Milton

Diversos medios locales informaron que el Grupo Interinstitucional de Sinaloa logró recuperar el vehículo de Milton, en la zona cercana al Ejido San Román, al sur de Culiacán.

John Milton habla del robo de su camioneta

A través de sus redes sociales, John Milton compartió su versión del robo que sufrió este mismo martes 2 de agosto, adelantando que tuvo un sueño premonitorio y dando mayores detalles de los atracadores.

“Un par de jóvenes, quienes a lo mejor se tocaron el corazón o no, a punta de pistola me encañonaron en la cabeza y en el pecho… a la persona le dije que me dejara sacar mis pertenencias para poder trabajar y el muchacho yo creo que me reconoció. No quiso hacer lo más grave, pero al detonar las armas al aire o al piso me provocaron un pequeño rasguño”. John Milton

El hipnólogo confirmó que su esposa, un amigo que le acompañaba y sus perros también resultaron ilesos durante el asalto a mano armada.

Sin embargo, pidió apoyo a sus seguidores para recuperar sus pertenencias. “El vehículo como quiera tiene un seguro, no me interesa, lo que me interesa son mis maletas“, pues en ellas venían sus visas, sus boletos de avión y ropa para trabajar.

Por el momento, su gira actual, que iba a llegar a Tepic, Nayarit en los próximos días, quedó suspendida indefinidamente.

También adelantó que, a pesar de lo sucedido este martes, no descarta volver a Sinaloa para dar presentaciones. Finalmente, agradeció a los asaltantes por no quitarle la vida; sin embargo, lamentó lo sucedido.

“Hemos perdido la brújula del sentido de la educación“, condenó John Milton durante su transmisión en vivo de este 2 de agosto.

¿Quién es John Milton, “el caballero de la hipnosis”?

John Milton nación en Santiago, Chile, el 9 de diciembre de 1969 y es “el hipnólogo más reconocido a nivel mundial por sus más de treinta años de trayectoria artística y profesional”, según su biografía oficial.

El chileno recibe su nombre en honor al poeta y escritor inglés John Milton, creador de obras literarias como el poema “El Paraíso Perdido“, publicado en 1667.

Cabe destacar que fue hijo del hipnólogo brasileño, Taurus do Brasil, quien falleció en 2009. Su familia migró a México cuando tenía entre 6 y 8 meses, según revela su portal web oficial.

John Milton se motivó para tomar la decisión de continuar con el legado de su padre durante su carrera universitaria. Es pertinente mencionar sus diversos grados de estudio:

Doctorado en Hipnosis Clínica Aplicada

Maestría en Hipnoterapia Clínica Aplicada

Maestría Certificada en Programación Neuro-Lingüística

Maestría en Hipnosis Clínica

Gracias a sus estudios, decidió llevar el trabajo de hipnosis más allá de la presentación lúdica y divertida. “Se preparó, cultivó e incrementó su acervo cultural y se convirtió en el hipnoterapeuta más reconocido de su tiempo”, señala su biografía.

¿En qué consiste el trabajo del “caballero de la hipnosis”?

Tras terminar sus historias, John Milton inició su trayectoria, redoblando progresivamente su compromiso con la misión de hacer de la hipnosis una herramienta seria de transformación y cambio social, de acuerdo con su perfil oficial.

De esta forma, creó un modelo ecléctico con un proceso médicamente medible, conocido como hipnósis sincrónica.

¿Qué es la hipnosis sincrónica? Un modelo que facilita un mayor protagonismo de la mente subconsciente e inconsciente para crear nuevas posibilidades y nuevos aprendizajes para cambiar conductas, hábitos y patrones de comportamiento.

A lo largo de sus 30 años de carrera, aplicó este proceso a personajes de la vida pública como cantantes, políticos, deportistas de alto rendimiento y futbolistas profesionales mexicanos.

Cabe destacar que John Milton pertenece a más de 18 asociaciones de Hipnosis Clínica a Nivel Nacional e Internacional, convirtiéndose en el máximo exponente de la hipnosis contemporánea, según su biografía oficial.